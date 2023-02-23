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    TAKVİM şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı! İşte Zakharyan gerçekleri

    Türkiye’den bazı taraftarların sosyal medyadan Ermeni asıllı olduğu için genç yıldıza tehdit ve hakaret mesajları attığı iddia ediliyor. Zakharyan’ın da bu nedenle İstanbul’a gelmekten vazgeçtiği belirtliiyor.

    Takvim
    İşte Zakharyan gerçekleri
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    Galatasaray, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan ve kulübü ile anlaşma noktasına geldi. Herkes transferin bitmesini beklerken şok gelişmeler yaşandı. Genç yıldız, Galatasaray yönetimine haber göndererek transferden vazgeçtiğini söyledi.



    BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADI
    TAKVİM     bu şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı. İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarıha tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderdi. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülüyor. Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtiliyor.



    TİMUR İKNAYA ÇALIŞIYOR
    Timur'in Zakharyan'a "Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımızla ilgili bir problem yok. Burada çok mutlu olacaksın" dediği öğrenildi. Öte yandan Zakharyan'ın babası da dün yaptığı açıklamada, "Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'ye gitmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor TAKVİM şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı! İşte Zakharyan gerçekleri
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