TAKVİM şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı! İşte Zakharyan gerçekleri





BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADI

TAKVİM bu şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı. İddialara göre; Türkiye'den bazı taraftarlar, Ermeni asıllı olduğundan dolayı Zakharyan'ın sosyal medya hesaplarıha tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderdi. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı ve Galatasaray'a gelmektan vazgeçtiği öne sürülüyor. Ancak Galatasaray'ın ise Zakharyan'dan vazgeçmediği ve Başkanvekili Erden Timur'un 19 yaşındaki futbolcunun fikrini değiştirmek için hala büyük uğraş verdiği belirtiliyor.