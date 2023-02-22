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    • 22.02.2023 17:18
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    • 22.02.2023 17:23
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    Miha Zajc yolcu! Ezeli rakibe gidiyor

    Fenerbahçe'de Miha Zacj yolcu! Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, transferde sessiz sedasız ilerliyor. Ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan kanatta forma giyen Lazar Markovic’i transfer eden Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Karadeniz Fırtınası ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen Miha Zajc için atağa kalktı. İşte flaş transfer hamlesi ile ilgili ayrıntılar...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Miha Zajc ezeli rakibe gidiyor!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde sessiz sedasız ilerliyor. Ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kanatta forma giyen Lazar Markovic'i transfer eden Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

    MIHA ZAJC HAMLESİ
    Karadeniz Fırtınası ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc için atağa kalktı. İşte flaş transfer hamlesi ile ilgili ayrıntılar...

    DJANINY İLE YOLLAR AYRILDI
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maaş bütçesini düşürmek istediklerini dile getirmişti. Bu yüzden ara transfer döneminde sessiz kalan ve sadece 1 oyuncu ile anlaşan Trabzonspor, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Djaniny gibi isimlerle yollarını ayırdı. Maaş bütçesini biraz olsun azaltan Bordo-Mavililer, 8 numara oynayacak bir oyuncu için arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

    1.2 MİLYON EURO'YU BEĞENMEDİ
    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, 1.2 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklifine olumlu cevap vermedi. Sarı-Lacivertli takımdan beklediği teklifini alamayan Sloven orta saha oyuncusunun Süper Lig'de kalma ihtimali bulunuyor.

        Trabzonspor, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Zajc'ı transfer ederek orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor.

        VITOR PEREIRA TAKIMA KAZANDIRDI
        Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılması beklenirken Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı Zajc, adeta küllerinden doğdu. Pereira ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Zajc, 32 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asist üretti. Miguel Crespo ile iyi bir ikili olan Sloven oyuncu, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte adeta kayboldu...

        3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
        Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro değeri olan Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2019 yılında Empoli'den Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki kariyerinde 88 maçta görev alırken 16 gole imza attı. 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu toplamda 20 gole katkıda bulundu.

        O BÖLGEDE BÜYÜK SIKINTI ÇEKTİ
        Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrasında özellikle 8 numara pozisyonunda büyük sıkıntı çekti. O bölgede forma giyen 35 yaşındaki Marek Hamsik sakatlıkları nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadı. Ayrıca Slovak yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Orta sahada oynayan Fildişili 6 numara Jean-Philippe Gbamin de sezon sonunda Everton'a geri dönecek.

        MIHA ZACJ BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYOR
        Trabzonspor'un transfer etmek istediği yıldız oyuncu için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da bir hamlede bulunmuştu. Ayrıca Miha Zajc için İtalyan kulüplerinin de pusuda olduğu biliniyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta 925 dakika süre alırken, 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.
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