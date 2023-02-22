Miha Zajc yolcu! Ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde sessiz sedasız ilerliyor. Ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kanatta forma giyen Lazar Markovic'i transfer eden Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
MIHA ZAJC HAMLESİ
Karadeniz Fırtınası ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc için atağa kalktı. İşte flaş transfer hamlesi ile ilgili ayrıntılar...
DJANINY İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maaş bütçesini düşürmek istediklerini dile getirmişti. Bu yüzden ara transfer döneminde sessiz kalan ve sadece 1 oyuncu ile anlaşan Trabzonspor, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Djaniny gibi isimlerle yollarını ayırdı. Maaş bütçesini biraz olsun azaltan Bordo-Mavililer, 8 numara oynayacak bir oyuncu için arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.