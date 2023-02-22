Miha Zajc yolcu! Ezeli rakibe gidiyor

O BÖLGEDE BÜYÜK SIKINTI ÇEKTİ

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrasında özellikle 8 numara pozisyonunda büyük sıkıntı çekti. O bölgede forma giyen 35 yaşındaki Marek Hamsik sakatlıkları nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadı. Ayrıca Slovak yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Orta sahada oynayan Fildişili 6 numara Jean-Philippe Gbamin de sezon sonunda Everton'a geri dönecek.

MIHA ZACJ BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYOR

Trabzonspor'un transfer etmek istediği yıldız oyuncu için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da bir hamlede bulunmuştu. Ayrıca Miha Zajc için İtalyan kulüplerinin de pusuda olduğu biliniyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta 925 dakika süre alırken, 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.