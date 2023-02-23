Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı!

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, sonrasında ise sol kanadını güçlendirdi. İtalyan ekibi Parma'nın Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine kattı. Sarı-lacivertliler, genç orta sahayı sonrasında Samsunspor'a kiraladı.

OOSTERWOLDE İÇİN 6 MİLYON EURO



Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro ödedi. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için ise Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir için bonservis ödemedi. Fenerbahçe, 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödediği Bruma'yı ise PSV Eindhoven'a kiraladı.

LUCAS MOURA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, önemli yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Tottenham forması giyen Lucas Moura. Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun İngiliz ekibi Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi, Moura'nın transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor.

MENAJERİ İLE İLK TEMAS KURULDU



Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Paris Saint Germain'de top koşturan Portekizli 8 numara Renato Sanches'i listesine eklediği belirtildi. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun maliyeti için menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR



Dünya futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen 25 yaşındaki Renato Sanches'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşması durumunda PSG'ye kiralama teklifi yapacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu transferi çok istediği belirtildi. Bu sezon 18 maçta görev alan Sanches, 2 gol attı.

SAKATLIK RAPORLARI İNCELENECEK



Transfermart verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri olan Renato Sanches, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Şu anda sakatlığı nedeniyle takımında forma giyemeyen Portekizli yıldız toplamda 14 maç kaçırdı. Uyluk sakatlığı nedeniyle 18 gündür tedavi altında olan yıldız oyuncunun 10 gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun sağlık raporlarına göre harekete edecek.