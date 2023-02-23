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    • Spor
    • 23.02.2023 18:25
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    • 23.02.2023 18:26
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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

    Süper Lig’de lider Galatasaray’ın hemen ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Fransız devi Paris Saint Germain’de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Renato Sanches için harekete geçti. Adı Galatasaray’la da anılan Portekizli yıldız futbolcunun maliyeti için araştırmalara başlayan Sarı-Lacivertliler bu transferi gerçekleştirerek taraftarını ayağa kaldırmak istiyor. İşte Renato Sanches transferi ile ilgili detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı!

    Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, sonrasında ise sol kanadını güçlendirdi. İtalyan ekibi Parma'nın Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine kattı. Sarı-lacivertliler, genç orta sahayı sonrasında Samsunspor'a kiraladı.

    OOSTERWOLDE İÇİN 6 MİLYON EURO

    Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro ödedi. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için ise Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir için bonservis ödemedi. Fenerbahçe, 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödediği Bruma'yı ise PSV Eindhoven'a kiraladı.

    LUCAS MOURA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, önemli yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Tottenham forması giyen Lucas Moura. Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun İngiliz ekibi Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi, Moura'nın transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor.

    MENAJERİ İLE İLK TEMAS KURULDU

    Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Paris Saint Germain'de top koşturan Portekizli 8 numara Renato Sanches'i listesine eklediği belirtildi. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun maliyeti için menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR

    Dünya futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen 25 yaşındaki Renato Sanches'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşması durumunda PSG'ye kiralama teklifi yapacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu transferi çok istediği belirtildi. Bu sezon 18 maçta görev alan Sanches, 2 gol attı.

    SAKATLIK RAPORLARI İNCELENECEK

    Transfermart verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri olan Renato Sanches, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Şu anda sakatlığı nedeniyle takımında forma giyemeyen Portekizli yıldız toplamda 14 maç kaçırdı. Uyluk sakatlığı nedeniyle 18 gündür tedavi altında olan yıldız oyuncunun 10 gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun sağlık raporlarına göre harekete edecek.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!
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