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    • Spor
    • 23.02.2023 20:47
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    • 23.02.2023 20:49
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    Fenerbahçe haberleri | Enner Valencia'nın menajerinden ayrılık açıklaması!

    Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Enner Valencia'nın sezon sonunda Internacional'in yolunu tutacağı iddia edilmişti. Yıldız golcünün menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Valencia’nın menajerinden ayrılık açıklaması!

    Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Enner Valencia'nın sezon sonunda Internacional'in yolunu tutacağı iddia edilmişti. Yıldız golcünün menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

    A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre Ekvadorlunun menajeri, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe haberleri | Enner Valencia'nın menajerinden ayrılık açıklaması!
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