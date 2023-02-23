Fenerbahçe İngiliz ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için devreye girdi





JUVE VE PSG'DE OYNADI

Serie A devi Juventus altyapısından yetişen daha sonra Sao Paulo forması giyen Lucas Moura, 2013'te 40 milyon euro bedel karşılığında Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. PSG'de 229 maçta 46 gol, 48 asist üreten Brezilyalı, daha sonra Tottenham'la yeni sayfa açtı. Ada ekibinde 213 maçta 38 gol, 27 asistlik katkı yapan futbolcu, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe taraftarları Moura'ya sosyal medyadan, "Bize gel" çağrısı yapıyor.



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