Fenerbahçe İngiliz ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için devreye girdi

Türkiye'de transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Lucas Moura'yı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-Lacivertli taraftarların hücum hattına transfer yapılması yönündeki isyanı sonrasında görüşmeler sıklaştırıldı. Hedefteki 30 yaşındaki futbolcu, Tottenham'da vergiler düşüldüğünde 2.9 milyon euro maaş alıyor.
3 YILLIK KONTRAT
Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği Sambacı'ya 3 yıllık kontrat ve Tottenham'da kazandığı maaşa yakın bir tutar önermeyi planladığı iddia edildi. Öte yandan Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle Kanarya'nın Lucas Moura transferinde ciddi bir rakibinin olmaması da dikkati çekiyor.
JUVE VE PSG'DE OYNADI
Serie A devi Juventus altyapısından yetişen daha sonra Sao Paulo forması giyen Lucas Moura, 2013'te 40 milyon euro bedel karşılığında Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. PSG'de 229 maçta 46 gol, 48 asist üreten Brezilyalı, daha sonra Tottenham'la yeni sayfa açtı. Ada ekibinde 213 maçta 38 gol, 27 asistlik katkı yapan futbolcu, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe taraftarları Moura'ya sosyal medyadan, "Bize gel" çağrısı yapıyor.