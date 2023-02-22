Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşine düştü! Sao Paulo ayağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen Lucas Moura ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Lucas Moura Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son yaşananlar ve tüm detaylar...
MOURA FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Lucas Moura'nın kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun adı transferde Fenerbahçe ile anılıyor.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDE RAKİBİ YOK
Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında oynayabilen 1.72 boyundaki Moura ile Tottenham sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu transferde bir rakibinin olmaması da dikkati çekiyor.