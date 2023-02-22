Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşine düştü! Sao Paulo ayağa kalktı

'LUCAS ARTIK BİR İDOL DEĞİL'

Yine Sao Paulo taraftarlarından biri, "Lucas Moura bir Türk takımına gidecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacakmış. Sao Paulo'da artık bir idol olarak anılmayacak" ifadelerine yer verdi.

CENI, MOURA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni de Lucas Moura hakkında geride bıraktığımız haftalarda bir açıklama yapmıştı. Ceni, "Lucas'ı kadroda görmeyi çok isterim. Burada olsaydı kaptanlık bandını da takabilirdi. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmanız için iyi bir teklifiniz olmalı. Ama taraftarlarımızı kandıramayız. Lucas buraya gelmeyecek" açıklamasında bulundu.