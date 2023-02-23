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    • Spor
    • 23.02.2023 21:24
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    • 23.02.2023 21:24
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    Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Joao Pedro'nun geri dönecek olması nedeniyle forvet transferinden vazgeçmişti. Ancak Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

    Sezon başındaki gibi dinamik, hızlı ve taktik disipline sahip bir takım görmeyi hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çalışmalarını sıklaştırdı.
    Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

    Sistem üzerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hesaplanıyor. Yeniden tempolu ve rakibine ön alanda baskı yapan bir takım planlanıyor. Bu doğrultuda yeni transfer Oosterwolde ve sakatlığını tamamen atlatan Luan Peres takıma güç katacak.
    Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

    Özellikle bu iki ismin katılımıyla Ferdi Kadıoğlu da ön alanda kullanılabilecek. Yine sakat isimlerden Joao Pedro da yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanıyordu
        Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

        SÜRPRİZ GELİŞME YAŞANDI!

        Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'ya, Brezilya'dan bir talip çıktı.
        Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

        Portekiz basınında yer alan habere göre, Cruzeiro sezon başlamadan önce kadrosuna bir hücum takviyesi yapmak istiyor.
        Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

        Brezilya temsilcisinin, bu doğrultuda son olarak gündemine Joao Pedro'yu aldığı aktarıldı.
            Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

            Pedro'nun Avrupa'da futbolunda en iyi döneminde olmamasına rağmen Cruzeiro'nun finansal durumu nedeniyle yapılacak görüşmelerin Brezilya ekibi için zor olabileceği kaydedildi.
            Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

            Öte yandan golcü futbolcu ile ilgilenen bir diğer ekip de Internacional olarak gösterildi. Sporx'in derlediği haberde iki Brezilya takımının, transfer için rekabet edebileceği öne sürüldü.
            Fenerbahçe haberleri | Flaş Joao Pedro gelişmesi! Geri dönüyor derken...

            Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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