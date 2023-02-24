UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi canlı izleme ekranı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Futbolseverler muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri ve kura çekimi hakkında bilgileri sorguluyor. Peki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kura çekimi 24 Şubat 2023 günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.
AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ise yine aynı gün (24 Şubat 2023) saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakiplerini belirleyecek Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi EXXEN'den canlı yayınlanacak.
SON 16 KURALARINA DİREKT KATILACAK TAKIMLAR
Avrupa Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan 8 takım, kuralara direkt olarak katılma hakkı kazandı. Bu takımlar şu şekilde:
Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve ülkemizden Fenerbahçe...