UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi canlı izleme ekranı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Futbolseverler muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri ve kura çekimi hakkında bilgileri sorguluyor. Peki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?