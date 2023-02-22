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    Sol bek almak isteyen Beşiktaş gözünü Santos’un yıldızına dikti

    Santos, Beşiktaş’ın daha önce de gündemine gelen sol beki Felipe Jonathan için “pazarlığa açığız” mesajı gönderdi. Brezilya basını da Kartal’ın bu transferi 4,5 milyon Euro’ya bitirebileceğini öne sürdü.

    Jonathan harekatı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verilmiş durumda... Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos'un sol beki Felipe Jonathan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Santos'un pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Brezilya basını Jonathan için Cruzeiro'nun da masada olduğunu belirtirken, Santos Başkanı Andres Rueda'nın Felipe Jonatan için 24 milyon real'den (yaklaşık 4,5 milyon Euro) başlayan bir anlaşma aradığını iddia etti. 2025 yılında kontratı sona erecek oyuncu ile ilgili Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Brezilya kulübüyle olan temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, 5 maç daha oynarsa bonservisi alınmak zorunda olan Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun da kontratından çıkılmış olacak.



    ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU
    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldız, sol bekin yanı sıra orta sahanın solu ve ön libero da da oynayabiliyor.

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