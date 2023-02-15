ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

BAY GEÇECEK VE MİLLİ ARA



Galatasaray, Süper Lig'in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak. 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cimbom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart'ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart'ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.