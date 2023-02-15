ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem Türkiye'de hayatı adeta durdururken, Süper Lig maçları da sekteye uğradı. TFF ilk yaptığı açıklamada lig maçlarını bir hafta ertelerken, yaşanan felaketin büyüklüğü ortaya çıkınca karşılaşmalar Mart ayına ötelendi. Lig maçları 3-4 Mart'a çekilince sezonun son maçlarının Haziran ayına sarkabileceği ortaya çıktı.
SON MAÇLARI DERBİ OLACAK
Galatasaray normal şartlarda Süper Lig'deki son maçını Hatayspor'la, Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile yapacaktı fakat iki takım ligden çekildi. İki büyük takım bu nedenle son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
BAY GEÇECEK VE MİLLİ ARA
Galatasaray, Süper Lig'in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak. 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cimbom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart'ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart'ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.