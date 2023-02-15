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    • Spor
    • 15.02.2023 10:35
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    • 15.02.2023 10:42
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    ÖZEL HABER | Galatasaray'da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

    Son dakika Galatasaray haberleri... Türkiye'de yaşanan korkunç deprem futbolu da vurmuş, Süper Lig'deki maçlar iki kez ertelenmişti. Ligin 24. haftası Mart ayı başına kaldı ve takvim uzadı. Son maçların Haziran ayına sarkacağı gündeme gelirken gözler mayıs ayında kontratı bitecek oyuncuların durumuna çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Icardi, Mertens, Rashica, Mata ve Gomis gibi yıldızlarından yoksun çıkabilir...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem Türkiye'de hayatı adeta durdururken, Süper Lig maçları da sekteye uğradı. TFF ilk yaptığı açıklamada lig maçlarını bir hafta ertelerken, yaşanan felaketin büyüklüğü ortaya çıkınca karşılaşmalar Mart ayına ötelendi. Lig maçları 3-4 Mart'a çekilince sezonun son maçlarının Haziran ayına sarkabileceği ortaya çıktı.

    ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

    SON MAÇLARI DERBİ OLACAK

    Galatasaray normal şartlarda Süper Lig'deki son maçını Hatayspor'la, Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile yapacaktı fakat iki takım ligden çekildi. İki büyük takım bu nedenle son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

    ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

    BAY GEÇECEK VE MİLLİ ARA

    Galatasaray, Süper Lig'in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak. 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cimbom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart'ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart'ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.

        ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

        KORONA SEZONU KORKUSU

        Süper Lig'de üst üste 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maç kazanarak toplam 15 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Galatasaray'da taraftarlar takımın ritmini kaybetmesinden korkuyor. Sarı-Kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs salgını Türkiye'de görülmüş, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere taraftarlar alınmamıştı. Galatasaray takımı o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet çıkaramayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.

        ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

        KİRALIK OYUNCULARDA SORUN ÇIKABİLİR

        Süper Lig'de son maçların Haziran ayına sarkabilme ihtimali, taraftarları ürküten bir başka mesele... Çünkü Sarı-Kırmızılı takımda tam 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona eriyor. Bu isimler arasında takımın süper yıldızları da bulunuyor. Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor ve Arjantinli futbolcu kulübünün talep etmesi halinde Fransa'ya geri dönmek zorunda kalabilir.

        ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

        ONYEKURU BIRAKIP GİTMİŞTİ

        Galatasaray takımının başına daha önce benzer bir olay yaşanmış, Monaco'dan üçüncü kez kiralanan Henry Onyekuru, koronavirüs nedeniyle Haziran ayına kalan Süper Lig'de takımının geri çağırması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'ya dönmüştü.

            ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

            TAKIM GOLCÜSÜZ KALABİLİR!

            Galatasaray'da kiralık olarak oynayan tek isim Mauro Icardi değil. Norwich City'den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın da tapusu alınmazsa gurbetçi futbolcu ayrılabilir. Cimbom ile 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis de fedakarlık yapmazsa Galatasaray lig sonunda maçlara santrfor çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

            ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

            4 İSİM DAHA BULUNUYOR

            31 Mayıs 2023'te kontratı sona erecek oyuncular arasında takımın bel kemiği Dries Mertens de bulunuyor. Belçikalı yıldız dışında Juan Mata, kaleci Okan Kocuk ve sol bek Emre Taşdemir de yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar şimdi ligin sona ereceği tarihi öğrenmeyi bekliyor...

            ÖZEL HABER | Galatasaray’da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı

            TAKVİM.COM.TR KONUYU HUKUKÇULARA SORDU

            Yaşanan bu tartışmaların sonrasında takvim.com.tr'nin ulaştığı futbol hukukçuları ise Galatasaraylı taraftarları rahatlatacak bilgiler verdi. Hukukçulara göre FIFA, UEFA veya ülke federasyonları olağanüstü durumlarda liglerin uzaması durumunda futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili özel kararlar alabiliyor. UEFA pandemi sürecinde futbolcuların sözleşmelerinin liglerin bitimine kadar devam etmesine karar vermişti. Süper Lig'in de uzaması durumunda benzer kararların alınabileceği ifade ediliyor.
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            Haberler Spor ÖZEL HABER | Galatasaray'da Icardi sezonu tamamlayacak mı? Spor hukukçuları açıkladı
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