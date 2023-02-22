B planı Giannis! Galatasaray genç yıldız için devrede





NİLAY AYDOĞAN'IN İSMİ SEZONA VERİLDİ

TBF, Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde vefat eden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın isminin verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Federasyon olarak Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Nilay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.



İZMİR'DE 46 BİN 358 BİLET SATILDI

İzmir'in iki devi Göztepe ile Karşıyaka depremzedeler için temsili olarak maç yapacak ve bilet gelirlerini bağışlayacak. Tek TribünTek Yürek mottolu kampanyada 46 bin 358 bilet satıldı. Biletler 26 Şubat 20.00'ye kadar satışta.



F.BAHÇE İLK MAÇI KAZANDI

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında F.Bahçe Opet, deplasmanda Polonya ekibi Chemik'i 3-2 (25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10) yendi. Rövanş 2 Mart'ta Burhan Felek'te olacak.



SERDAR DURSUN İÇİN KRİTİK GÜN

Serdar Dursun'a bir teklif de Rusya'dan geldi. Rusya'nın Khimki kulübü Fener'in golcüsü Serdar Dursun'a teklifte bulundu. Üstelik Rusya'da transfer rdönemi bugün kapanıyor. Rus ekibi Khimki Serdar Dursun'dan bugün cevap bekliyor.



FENER ZENİT'LE MAÇ YAPACAK

Fenerbahçe'nin depremzedelere yardım için Rus kulübü Zenit ile dostluk maçı oynayacak. Karşılaşma milli maç haftasına denk gelen 23 Mart tarihinde oynanacak.



SEZON SONUNDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen geleceği ile ilgli önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz ama bu bana bağlı değil. Karar verecek olan kulüp" diye konuştu. O simhen bu sezon 23 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Osimhen'in Napoli kontratı 2025'te sona erecek.



GÖREVİNDEN AYRILDI FUTBOLCU OLDU

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'ın görevine son verdiği 49 yaşındaki teknik direktör Nathan Jones, İngiltere 12. Lig takımlarından Cranborne FC formasıyla sahaya çıktı. 49 yaşındaki futbol adamı yeni takımının 4-0 yendiği maçta bir de asist yaparken, kısa sürede sakatlanıp oyundan çıktı.



MAHMOUD DAHOUD DORTMUND'DAN AYRILIYOR

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Mahmoud Dahoud'un sezon sonu bedelsiz olarak kulüpten ayrılacağını açıkladı. Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki Suriye asıllı Alman futbolcu, 2017'de Borussia Mönchengladbach'dan 12 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



ARSENAL, ELNENY'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İngiltere Premier Lig'in Lideri Arsenal. Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin kontratının 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu Topçular ile bu sezon 8 maça çıkıp bir gol kaydetti. Yıldız futbolcu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giymişti.



ICARDI İLE GÖRÜŞME SEZON SONU

Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için menajeriyle temasa geçti. Arjantinli forvet henüz kararını vermediğini bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Icardi, Fransız takımına dönmek istemiyor. Yıldız oyuncunun önceliğinin İtalya Ligi olduğu biliniyor. Eğer İtalya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak. Icardi, Galatasaray ile sezon sonu görüşmek istediğini yönetime bildirdi.



CİMBOM'DAN ÇİFTE HAZIRLIK

G.Saray, bugün saat 14.00'te G.Birliği ve 19.00'da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak hazırlık maçı yapacak. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin bu karşılaşmalarda forma giymesi bekleniyor.

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