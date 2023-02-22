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    B planı Giannis! Galatasaray genç yıldız için devrede

    Galatasaray’ın Yunan Ligi ekiplerinden PAOK’un 20 yaşındaki yıldızı için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte sizler için derleğimiz 22 Şubat tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    B planı Giannis

    Galatasaray için son transfer iddiası Yunanistan'dan geldi. Yunan Sport24'te yer alan habere göre; PAOK'da forma giyen ve 'Harika çocuk' olarak nitelendirilen Giannis Konstantelias için Sarı-Kırmızılılar resmi teklif yaptı. Haberde, Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu için PAOK'a 6 milyon euro teklif ettiğini, ancak kulübün bu teklifi kabul etmediği bilgisine de yer verildi. Öte yandan İngiliz ekipleri Manchester United ve Leeds United'ın da oyuncu gözlemcileri aracılığıyla Konstantelias'yı takip ettiği öğrenildi. Ocak 2022'de Belçika ekibi Eupen'e kiralanan Konstantelias, sezon başında takıma geri döndü. Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan genç yetenek, 18 maçta 1 kez gol atmayı başarırken 5 kez de asist yaptı. Konstantelias tüm kulvarlarda ise 22 maça çıktı.



    SOLDA DA OYNAYABİLİYOR
    Yunan futbolcu Giannis Konstantelias, 10 numara bölgesi dışında sol kanatta da görev yapabiliyor. PAOK kariyerinde 29 maçta görev alan genç yıldız, Yunanistan U21 Milli Takımı'nda ise 1 kez görev aldı. 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.



    WEGHORST İDDİASI
    İngiliz medyasına göre Galatasaray, sezon sonunda eski BeşiktaşWout Weghorst için Burnley ile görüşecek. Sezona Beşiktaş'ta kiralık olarak başlayan ancak Dünya Kupası sonrasında Manchester United ile 6 ay için kiralık olarak anlaşan oyuncunun sezonun bitiminde Burnley'ye döneceği iddia edildi. Manchester United'ın Hollandalı golcünün bonservisini almayacağı ve Galatasaray'ın Weghorst için pusuda olduğu iddia edildi.



        ASLAN TAKTİK ÇALIŞTI
        Cimbom, Antalya kampındaki çalışmalarını Belek'te sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dün gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.



        ZANİOLO KENDİNİ SORGULASIN!
        Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pinto, "Roma'dan ayrılmaya karar veriyorsanız ve sizi sadece Bournemouth ile Galatasaray istiyorsa, kendinizi bu konuda sorgulamanız gerekli" ifadelerini kullandı.



        AÇIK ARA SONUNCUYUZ
        UEFA, Kulüp Lisanslama Finans Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Türkiye, 55 üye ülke arasından eksi 682 milyon Euro ile öz sermayede son sırada yer aldı. Ek olarak Süper Lig'den 15 kulübün negatif öz sermayeye sahip olduğu aktarıldı. UEFA'nın 14. kez yayımladığı rapora göre, Süper Lig'den 15 kulüp negatif öz sermayeye sahip durumda. İspanya ve İtalya'da 3, Almanya ve İngiltere'de 4, Fransa'da ise 6 kulübün negatif öz sermayeye sahip olduğu belirtildi. Raporda, İngiltere'nin 3 milyar 735 milyon euro ile öz sermayede ilk sırada yer aldığı kaydedildi.İngiltere'yi 1 milyar 643 milyon euro ile Almanya'nın ve 744 milyon euro ile İspanya'nın takip ettiği ifade edildi.



            BOYD'UN YENİ ADRESİ LOS ANGELES GALAXY
            Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü'ndeki performansı sonrası 2019 yazında kadrosunda kattığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine 2022'nin kasım ayında yollarını ayırdığı Boyd, bir dönem Beşiktaş forması da giyen ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



            ABOUBAKAR'DAN ANLAMLI HAREKET
            Beşiktaş'ın Kamerunlu milli futbolcusu Vincent Aboubakar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Siyah- Beyazlı taraftar Semih'e imzalı formasını gönderdi. Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu açıklamalarına yer verilen 31 yaşındaki santrfor, "Herkesi çok fazla etkileyen çok zor zamanlar geçiriyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Biz de bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih'e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum" ifadelerini kullandı.



            TRABZON'DAN AFAD'A 6.2 MİLYON TL
            UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Basel ile karşılaşan Trabzonspor, her takımdan taraftara açık olan maçın gişe gelirini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle gelirlerin depremzedelere bağışlandığı müsabaka için 32 binden fazla bilet satışı gerçekleşti. Müsabakadan gişe ve hatıra bilet satışıyla elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL gelir afetzedeler yararına AFAD'a bağışladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evimizde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



                HAZIRLIKLAR TAM GAZ
                Trabzonspor, Basel ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bordo-Mavililer, bugün yapacağı son antrenmanınz ardından özel uçakla Basel'e hareket edecek.



                BASEL RÖVANŞINA İSPANYOL HAKEM
                UEFA Konferans Ligi playoff turundaki Basel-Trabzonspor maçının hakemi İspanyol Antonio Mateu Lahoz oldu. Yarın TSİ 23.00'te St. Jakob Park'ta oynanacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.



                NİLAY AYDOĞAN'IN İSMİ SEZONA VERİLDİ
                TBF, Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde vefat eden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın isminin verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Federasyon olarak Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Nilay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

                İZMİR'DE 46 BİN 358 BİLET SATILDI
                İzmir'in iki devi Göztepe ile Karşıyaka depremzedeler için temsili olarak maç yapacak ve bilet gelirlerini bağışlayacak. Tek TribünTek Yürek mottolu kampanyada 46 bin 358 bilet satıldı. Biletler 26 Şubat 20.00'ye kadar satışta.

                F.BAHÇE İLK MAÇI KAZANDI
                Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında F.Bahçe Opet, deplasmanda Polonya ekibi Chemik'i 3-2 (25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10) yendi. Rövanş 2 Mart'ta Burhan Felek'te olacak.

                SERDAR DURSUN İÇİN KRİTİK GÜN
                Serdar Dursun'a bir teklif de Rusya'dan geldi. Rusya'nın Khimki kulübü Fener'in golcüsü Serdar Dursun'a teklifte bulundu. Üstelik Rusya'da transfer rdönemi bugün kapanıyor. Rus ekibi Khimki Serdar Dursun'dan bugün cevap bekliyor.

                FENER ZENİT'LE MAÇ YAPACAK
                Fenerbahçe'nin depremzedelere yardım için Rus kulübü Zenit ile dostluk maçı oynayacak. Karşılaşma milli maç haftasına denk gelen 23 Mart tarihinde oynanacak.

                SEZON SONUNDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ
                Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen geleceği ile ilgli önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz ama bu bana bağlı değil. Karar verecek olan kulüp" diye konuştu. O simhen bu sezon 23 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Osimhen'in Napoli kontratı 2025'te sona erecek.

                GÖREVİNDEN AYRILDI FUTBOLCU OLDU
                İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'ın görevine son verdiği 49 yaşındaki teknik direktör Nathan Jones, İngiltere 12. Lig takımlarından Cranborne FC formasıyla sahaya çıktı. 49 yaşındaki futbol adamı yeni takımının 4-0 yendiği maçta bir de asist yaparken, kısa sürede sakatlanıp oyundan çıktı.

                MAHMOUD DAHOUD DORTMUND'DAN AYRILIYOR
                Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Mahmoud Dahoud'un sezon sonu bedelsiz olarak kulüpten ayrılacağını açıkladı. Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki Suriye asıllı Alman futbolcu, 2017'de Borussia Mönchengladbach'dan 12 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

                ARSENAL, ELNENY'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                İngiltere Premier Lig'in Lideri Arsenal. Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin kontratının 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu Topçular ile bu sezon 8 maça çıkıp bir gol kaydetti. Yıldız futbolcu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giymişti.

                ICARDI İLE GÖRÜŞME SEZON SONU
                Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için menajeriyle temasa geçti. Arjantinli forvet henüz kararını vermediğini bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Icardi, Fransız takımına dönmek istemiyor. Yıldız oyuncunun önceliğinin İtalya Ligi olduğu biliniyor. Eğer İtalya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak. Icardi, Galatasaray ile sezon sonu görüşmek istediğini yönetime bildirdi.

                CİMBOM'DAN ÇİFTE HAZIRLIK
                G.Saray, bugün saat 14.00'te G.Birliği ve 19.00'da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak hazırlık maçı yapacak. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin bu karşılaşmalarda forma giymesi bekleniyor.

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                Haberler Spor B planı Giannis! Galatasaray genç yıldız için devrede
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