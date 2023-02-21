Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte zirve yarışını en ön sırada tamamlamak istiyor. Cimbom, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.
Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı.