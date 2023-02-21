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    • Spor
    • 21.02.2023 15:58
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    • 21.02.2023 16:07
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    Transfer haberleri | Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Yunan basınında sürpriz bir haber yayımlandı. İşte o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

    Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte zirve yarışını en ön sırada tamamlamak istiyor. Cimbom, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

    Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

        Aslan; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica ve Mauro Icardi gibi futbolcuları transfer etti.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

        Galatasaray, ara transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Cimbom, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi iki kritik transfer daha yaptı. Böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

        Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

            Kadrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

            Yunan basını sport24'te yer alan habere göre; Galatasaray, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katmak istiyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

            Gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı kırmılı kulübün 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Sporx'in derlediği haberde Yunan ekibinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.
                Transfer haberleri | Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif

                Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı. PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.
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                Haberler Spor Transfer haberleri | Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi! İşte o teklif
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