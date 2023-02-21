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    • Spor
    • 21.02.2023 11:50
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    • 21.02.2023 12:17
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    Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında Kaan Ayhan, Adekugbe ve Zaniolo gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti. Aslan son olarak Arsen Zakharyan ile de anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar iç transferde de flaş bir adım attı ve yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağırıldı. İşte detaylar...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

    Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar hem iç hem de dış transferde gaza basarak sağlam adımlar atmayı sürdürüyor.

    Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

    UCUZA KAPTIRMAK İSTEMİYOR

    Cimbom devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine katarken, iç transferde de birçok genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek uzattı.

    Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

    Aslan'da yönetim, sezon sonu ayrılması muhtemel olan Sacha Boey'un kontratında iyileştirme yaparak ve serbest kalma bedeli koyarak oyuncusunu ucuza kaptırmamak istiyor.

        Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

        1 MİLYON EURO'YA GELDİ

        Sacha Boey geçen sezon başında Fransız kulübü Rennes'ten sadece 1 milyon Euro'ya alınmıştı. Geçen sezonun başında iyi bir görüntü çizen boy devamında yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör değişikliği ile formasından uzak kalmıştı.

        Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

        22 yaşındaki futbolcu bu sezon yakaladığı muhteşem çıkışla birlikte Liverpool, Crystal Palace ve diğer İngiliz ekipleriyle anılmaya başladı. Boey için konuşulan miktarlar 15 milyon Euro'ları buldu.

        Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

        NELSSON GİBİ 25 MİLYON EURO İSTENİYOR

        Boey'un Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor fakat maaşının düşük olması ve kontratında zorunlu çıkış maddesi olmaması nedeniyle yeni bir sözleşme yapılacak.
            Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

            Galatasaray'da yıllık 480 bin Euro kazanan Boey'un yeni ücretinin 1 milyon 250 bin Euro olması bekleniyor.

            Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

            Kontratın da 2026'ya kadar uzatılacağı ayrıca Victor Nelsson'da olduğu gibi 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli konulması planlanıyor.

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