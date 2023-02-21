Transfer haberleri | Galatasaray o yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar hem iç hem de dış transferde gaza basarak sağlam adımlar atmayı sürdürüyor.
UCUZA KAPTIRMAK İSTEMİYOR
Cimbom devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine katarken, iç transferde de birçok genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek uzattı.
Aslan'da yönetim, sezon sonu ayrılması muhtemel olan Sacha Boey'un kontratında iyileştirme yaparak ve serbest kalma bedeli koyarak oyuncusunu ucuza kaptırmamak istiyor.