Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi büyüyor





BEŞİKTAŞ VE ONUR İÇİN RİSK VAR

Kayserispor ile Beşiktaş arasında yaşanan Onur Bulut krizini spor hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç değerlendirdi. Bilgiç, "Eğer Kayserispor bu iddiasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından haklı bulunur ise yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine karar verilirse, oyuncu en az 4 ay sportif ceza alabilir" dedi. Öte yandan Bilgiç, "Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan uyuşmazlığı örneği var. Beşiktaş da Galatasaray gibi transfer yasağı ve tazminat cezası alabilir" diye konuştu.