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    Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi büyüyor

    Beşiktaş ve Kayserispor kulüpleri Onur Bulut transferi sonrası birbirinden sert açıklamalar yaptı. Spor hukukçusu Ebrar Bilgiç, “Beşiktaş ve Onur Bulut’a ceza gelebilir” diye konuştu.

    Bulut’ta büyük tehlike

    Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'dan 1 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Onur Bulut'un imzası, tartışmalara neden oldu. Kayserispor, Bulut'un sözleşmesinde çıkış maddesi olmadığını açıklayarak söz konusu parayı Beşiktaş'a geri gönderdi. Kayserispor'dan dün yapılan açıklamada, "Deprem önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başlayınca Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğiz" denildi. Beşiktaş'ın yöneticilerinden Bilgihan Cenk Sürmen ise cevap olarak "Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor" ifadesini kullandı.



    BEŞİKTAŞ VE ONUR İÇİN RİSK VAR
    Kayserispor ile Beşiktaş arasında yaşanan Onur Bulut krizini spor hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç değerlendirdi. Bilgiç, "Eğer Kayserispor bu iddiasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından haklı bulunur ise yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine karar verilirse, oyuncu en az 4 ay sportif ceza alabilir" dedi. Öte yandan Bilgiç, "Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan uyuşmazlığı örneği var. Beşiktaş da Galatasaray gibi transfer yasağı ve tazminat cezası alabilir" diye konuştu.



    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
    Onur Bulut, "Kayserispor'la yazılı kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshettim ve Beşiktaş'a transfer oldum. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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    Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
    Haberler Spor Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi büyüyor
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