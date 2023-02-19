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    • Spor
    • 19.02.2023 12:58
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    • 19.02.2023 13:22
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    ÖZEL | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17'lik o ismin peşinde!

    Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmak için harekete geçti. Kulüpler, oyuncu portföyünü daha da geliştirmek için birçok ismi takip ediyor. Türkiye'den 3 büyük kulübün radarına giren son isim ise Almanya'da Augsburg forması giyen genç yıldız adayı Mert Kömür oldu. Peki, Mert Kömür nasıl bir oyuncu ve Türkiye'den hangi takıma transfer olacak? İşte gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17’lik o ismin peşinde!

    Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'e Mart ayına kadar ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu ile transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı. Kulüpler kadrolarına yeni oyuncuları alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek adına da hamle yapmak isteyen bazı Türk kulüpleri, Almanya'dan genç yetenekleri mercek altına aldı.
    Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17’lik o ismin peşinde!

    MERT KÖMÜR DEVLERİN RADARINDA

    Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen genç yıldız adayı Mert Kömür de Türk kulüplerinin radarına giren isimlerden biri oldu. Augsburg ile profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu da artık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gelişimini ve geleceğini takip ettiği oyunculardan biri durumunda.
    Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17’lik o ismin peşinde!

    AUGSBURG 10'A GÜVENİYOR

    17 Temmuz 2005 doğumlu Mert Kömür; 10 numara, merkez orta saha ve önlibero mevkilerinde oynayabiliyor. 8 Şubat 2023 tarihinde Augsburg, gelecek vadeden futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek bir profesyonel sözleşme imzaladı. Augsburg oyuncuyu yakın dönemde parlatmayı hedefliyor. Uzun vadede ise oyuncunun satışından iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17’lik o ismin peşinde!

        "ADINDAN DAHA ÇOK SÖZ ETTİRECEK"

        Augsburg'un sportif direktörlüğünü üstlenen Stefan Reuter, "Mert Kömür, büyük bir potansiyele sahip olduğunu, hücumda çok yaratıcı ve esnek bir futbolcu olduğunu sadece antrenmanda göstermedi. Genç oyunculara karşı bakış açımız ortada. Mert ile yeni bir adım attık. Onu tanıtmaya ve şans vermeye devam edeceğiz. Augsburg'da gelişecek de adından daha da çok söz ettirecek" diye konuştu.

        Hem Almanya hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan futbolcu Mert Kömür ise "Augsburg ile profesyonel sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kendimi burada inanılmaz rahat hissediyorum. Elbette hedeflerim var. Geliştirmem gereken yönlerimin farkındayım. Hayallerime ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17’lik o ismin peşinde!

        MERT KÖMÜR NASIL BİR OYUNCU?

        U19'da 12 karşılaşmada 1075 dakika süre alan Mert Kömür, 4 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Almanya'daki otoriteler futbolcunun çalım atma becerisi ve saha içi görüşünün etkileyici olduğuna vurgu yapıyor. Sağ ayağını çok iyi kullanan genç futbolcunun, sol ayağını da geliştirmek için ekstra çalışmalar yaptığı ifade ediliyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor olması da oyuncunu cazip kılıyor.

        TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

        2021-22 sezonunda Augsburg altyapısında 19 karşılaşmaya çıkan Mert Kömür, 1383 dakika süre aldı ve takımına 5 gollük katkı verdi. U17'deki etkileyici performansı sonrasında ise U19'a geçiş yaptı. Bu sezon ise U19'da 13 maçta 4 gol atan futbolcu için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan henüz bir transfer hamlesi gelmediği ancak Kömür için ilerleyen dönemlerde sürprizler olabileceği öğrenildi.
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