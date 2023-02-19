ÖZEL | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17'lik o ismin peşinde!

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'e Mart ayına kadar ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu ile transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı. Kulüpler kadrolarına yeni oyuncuları alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek adına da hamle yapmak isteyen bazı Türk kulüpleri, Almanya'dan genç yetenekleri mercek altına aldı.
MERT KÖMÜR DEVLERİN RADARINDA
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen genç yıldız adayı Mert Kömür de Türk kulüplerinin radarına giren isimlerden biri oldu. Augsburg ile profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu da artık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gelişimini ve geleceğini takip ettiği oyunculardan biri durumunda.
AUGSBURG 10'A GÜVENİYOR
17 Temmuz 2005 doğumlu Mert Kömür; 10 numara, merkez orta saha ve önlibero mevkilerinde oynayabiliyor. 8 Şubat 2023 tarihinde Augsburg, gelecek vadeden futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek bir profesyonel sözleşme imzaladı. Augsburg oyuncuyu yakın dönemde parlatmayı hedefliyor. Uzun vadede ise oyuncunun satışından iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.