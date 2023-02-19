ÖZEL | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 17'lik o ismin peşinde!

"ADINDAN DAHA ÇOK SÖZ ETTİRECEK"

Augsburg'un sportif direktörlüğünü üstlenen Stefan Reuter, "Mert Kömür, büyük bir potansiyele sahip olduğunu, hücumda çok yaratıcı ve esnek bir futbolcu olduğunu sadece antrenmanda göstermedi. Genç oyunculara karşı bakış açımız ortada. Mert ile yeni bir adım attık. Onu tanıtmaya ve şans vermeye devam edeceğiz. Augsburg'da gelişecek de adından daha da çok söz ettirecek" diye konuştu.

Hem Almanya hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan futbolcu Mert Kömür ise "Augsburg ile profesyonel sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kendimi burada inanılmaz rahat hissediyorum. Elbette hedeflerim var. Geliştirmem gereken yönlerimin farkındayım. Hayallerime ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.