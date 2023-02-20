Onur Bulut’tan Kayserispor’a suç duyurusu!

Ara transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Onur Bulut, Beşiktaş'a imza atmıştı. Fenerbahçe ile de adı anılan bek oyuncusu sarı lacivertlilerde anlaşamayınca Beşiktaş devreye girip transferi bitirmişti.
Siyah beyazlılar Kayserispor'a bu transfer için serbest kalma bedeli olan 1 milyon Euro'yu öderken, Kayserispor cephesi o sözleşmeye imza atan yöneticinin imza yetkisi olmaması nedeniyle bu parayı Beşiktaş'a geri gönderip dava açmıştı.
A Spor'un haberine göre Onur Bulut da Kayserispor Kulübü'nün yöneticilerine evrakta sahtecilikten dolayı suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Siyah beyazlılar Kayserispor'a bu transfer için serbest kalma bedeli olan 1 milyon Euro'yu öderken, Kayserispor cephesi o sözleşmeye imza atan yöneticinin imza yetkisi olmaması nedeniyle bu parayı Beşiktaş'a geri gönderip dava açmıştı.
A Spor'un haberine göre Onur Bulut da Kayserispor Kulübü'nün yöneticilerine evrakta sahtecilikten dolayı suç duyurusunda bulunma kararı aldı.