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    • Spor
    • 18.02.2023 19:32
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    • 18.02.2023 20:50
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    Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Özyazıcı, 1'i İkinci Lig olmak üzere bordo-mavili ekiple 5 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Trabzonspor’un efsanesi hayatını kaybetti

    Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

    Trabzonspor'un efsanesi hayatını kaybetti | VİDEO

    Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.

    CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
    Efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesinin 19 Şubat öğle namazına müteakip İskenderpaşa Caminden kaldırılacağı belirtildi.

        Fotoğrafta: Ahmet Suat Özyazıcı, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Divan Kurulu Üyemiz Cem Hakan Özyazıcı'nın babası, Kulübümüzün Efsane Teknik Direktörü ve Futbolcusu, Divan Kurulu Üyemiz Ahmet Suat Özyazıcı vefat etmiştir. Cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacaktır."

        Fotoğrafta: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı


        ADINI KULÜBÜN TARİHİNE YAZDIRMIŞTI
        Trabzonspor'un hayatını kaybeden efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, 1'i İkinci Lig olmak üzere bordo-mavili ekiple 5 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

        İlk olarak 1973-74 sezonunda İkinci Lig'de Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkaran Özyazıcı, daha sonra bordo-mavili takıma 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu daha yaşattı.

        Özyazıcı, şampiyonluğu Anadolu'ya getiren ilk teknik direktör olurken, Fatih Terim'den sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör oldu.

        18 KUPA KAZANDI
        Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.

        Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde 4 Birinci Lig şampiyonluğu, 1 İkinci Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu ve 1 Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Özyazıcı döneminde ayrıca Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel kupalar da elde edildi.

            ÖZYAZICI'NIN BİYOGRAFİSİ
            Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Özyazıcı futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımında yer aldı.

            Ahmet Suat Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimi 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.

            Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkarmayı başardı.

            Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı.

            Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.



            BEŞİKTAŞ'TAN AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
            Beşiktaş Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.
            Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının usta isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.



            GALATASARAY'DAN AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
            Galatasaray Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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