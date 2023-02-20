Muleka Rusya’ya Borini Beşiktaş’a

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson için Rusya'dan bir takımın Beşiktaş'a 3.5+1.5 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi. Daha önce Mısır'ın Al Ahly takımının teklifini reddeden Muleka'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda birkaç gün içinde Rusya'ya gidip yeni takımıyla sözleşme yapması bekleniyor.







Beşiktaş da bu durumu fırsat bilerek gelecek paranın 1.5 milyon Euro'su ile Karagümrük'ten Fabio Borini'yi kadrosuna katmayı planlıyor.



SANTOS'U PALMEİRAS KAPTI

Chelsea'nin Beşiktaş'ın da gündeminde olan 18 yaşındaki Andrey Santos'u Palmeiras'a kiraladığı öğrenildi.



