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    Muleka Rusya’ya Borini Beşiktaş’a

    Beşiktaş’ın Muleka’nın ayrılığı sonrası Fabio Borini’yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Muleka bu sezon 19 maçta 4 gol atarken, Fabio Borini ise 20 maçta13 gol, 8 asistle 21 gole katkı sağladı.

    Muleka Rusya’ya Borini Beşiktaş’a

    Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson için Rusya'dan bir takımın Beşiktaş'a 3.5+1.5 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi. Daha önce Mısır'ın Al Ahly takımının teklifini reddeden Muleka'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda birkaç gün içinde Rusya'ya gidip yeni takımıyla sözleşme yapması bekleniyor.



    Beşiktaş da bu durumu fırsat bilerek gelecek paranın 1.5 milyon Euro'su ile Karagümrük'ten Fabio Borini'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

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