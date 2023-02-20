Maldini’nin gözü Zaniolo’da! Milan Roma’dan alamadı Galatasaray'ın kapısını çalacak

Cimbom'un ara transferdeki süper bombası Nicolo Zaniolo, İtalya'dan manşetlerden düşmüyor. Genç yıldızın Roma'dan Galatasaray'a transferi sonrası nedeniyle büyük bir şok yaşayan Çizme basını flaş iddiaları da gündeme getiriyor.



BÜYÜK FIRSAT OLABİLİR

Zaniolo'nun sezon sonunda Serie A'ya dönmesinin ciddi bir ihtimal olduğunu yazan gazeteler özellikle Milan'ın İtalyan yıldıza çok büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor.