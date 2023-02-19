Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2023 16:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 16:48
    ABONE OL

    Papy Djilobodji Kasımpaşa'da!

    Kasımpaşa, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Papy Djilobodji Kasımpaşa’da!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın futbolcuları diğer takımlara transferi devam ediyor. Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji'nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" açıklaması yapıldı.



    Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Kasımpaşa, Djilobodji ile birlikte Mustafa Eskihellaç ve kaleci Günay Güvenç'ten sonra Gaziantep FK'dan üçüncü futbolcuyu transfer etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Son dakika: Dünya Erzin’i konuşuyor!
    Haberler Spor Papy Djilobodji Kasımpaşa'da!
        SON DAKİKA