Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

ZANİOLO SÜKSE YARATTI



Galatasaray'ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan yıldız kadroya Roma'dan katıldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma'ya 15 milyon euro ödedi. Ayrıca Cimbom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20'lik bir pay verdi.