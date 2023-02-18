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    • Spor
    • 18.02.2023 15:36
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    • 18.02.2023 15:43
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    Galatasaray'dan 2 yıldız transferi daha!

    Süper Lig'de lider durumda bulunan ve transfer süresinin yaşanan deprem felaketinin ardından uzatılmasıyla yeniden harekete geçen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Zaniolo transferiyle adından söz ettiren Aslan, gözünü 2 yıldıza daha çevirdi. İşte o isimler ve son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

    Süper Lig'de lider durumda bulunan ve transfer süresinin yaşanan deprem felaketinin ardından uzatılmasıyla yeniden harekete geçen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

    Yeniden şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor.
    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

    DEVREDE İLK İMZA KAAN AYHAN'DAN

    Galatasaray, savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti. Milli oyuncu İtalyan ekibi Sassuolo'dan takviye edildi. Sarı Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

        Cimbom Sassuolo'ya kiralama bedeli için 400 bin euro ödedi. Ayrıca sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. İtalyan kulübüne ödenecek bonservis bedeli ise 2.8 milyon euro.
        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

        ZANİOLO SÜKSE YARATTI

        Galatasaray'ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan yıldız kadroya Roma'dan katıldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma'ya 15 milyon euro ödedi. Ayrıca Cimbom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20'lik bir pay verdi.
        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

        Bu transfer özellikle Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Genç futbolcunun ciddi talipleri arasında Galatasaray'ı seçmesi ve ekonomik açıdan diğer tekliflerden daha düşük fiyata gelmesi Avrupa basının da dikkatini çekti.
            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

            ÜÇÜNCÜ TRANSFER ADEKUGBE

            Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açıyordu.
            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

            Aslan üçüncü transferini Hatay'dan yaptı. Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesine 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da koydurdu.
            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

            "BURADA KALMAK İSTİYORUM"

            Cim Bom'un sezon başında Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, Türkiye'de kalmak istiyor. Galatasaray'da çok mutlu olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı son görüşmede, kulübüyle anlaşmaları halindeimza atmaya hazır olduğunu ifade etti.
                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                Galatasaray, Rashica'nın bonservisi için 5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Sezon bitmeden operasyonun tamamlanması hedefleniyor.
                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

                Sarı-Kırmızılılar transferin son gününde iki bomba birden patlatmayı hedefliyor. Cim Bom'un ilk planı,Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki 10 numarası Arsen Zakharyan'ı renklerine bağlamak.
                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                Chelsea'nin de yaz dönemi için transfer etmek istediği Rus yıldız konusunda girişimler devam ediyor.
                    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                    Galatasaray'ın son teklifi 11+2 milyon Euro'ydu. Moskova temsilcisi hem Galatasaray'ın hem de Chelsea'nin teklifine çok sıcak bakıyor.
                    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                    Aslan'ın en büyük avantajı, transferi hemen gerçekleştirecek olması. Ayrıca Zakharyan'ın 21 yaş altı yabancılar için uygulanan 3 kişilik kontenjana dahil edilmesi de transfer sürecini kolaylaştırıyor.
                    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                    CHELSEA EKARTE OLACAK

                    Moskova kulübüyle prensipte anlaşan Galatasaray, Zakharyan'ın cevabını bekliyordu. Genç yetenekle yapılan son görüşmeden de olumlu sonuç çıktığı öğrenildi.
                        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                        Sarı-Kırmızılılar bu transferi kesinlikle yaza bırakmak istemiyor. Rus kaynaklara göre operasyonun bugün tamamlanmaması halinde Chelsea avantajlı duruma geçecek.
                        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                        Transfer gerçekleşirse Zakharyan'ın kontratında bir de çıkış maddesi yer alacak.
                        Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                        SON PÜRÜZLER MASADA

                        Cim Bom asıl büyük bombayı ise yine İtalya'da patlatmaya hazırlanıyor. Roma'dan sezon başında Sergio Oliveira'yı, geçtiğimiz hafta ise Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray, bu kez gözünü Paulo Dybala'ya dikti.
                            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                            29 yaşındaki hücum oyuncusunun İtalya dışındaki kulüplere özel olarak kontratında yer alan 12 milyon Euro'luk çıkış maddesi için girişimler yapılıyor.
                            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                            İkinci forvet, forvet arkası ve sağ açık olarak görev yapabilen Dybala, Galatasaray'ın ilgisine oldukça sıcak bakıyor.
                            Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                            ICARDİ'NİN YAKIN DOSTU

                            Arjantin Milli Takımı'ndan Icardi'nin yakın arkadaşı olan Paulo Dybala'nın, sezon başında geldiği Roma'dan bir süredir ayrılmak istediği konuşuluyordu.
                                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                                Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi bu operasyona bir fırsat gözüyle bakıyor.
                                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                                Herhangi bir sakatlık problemi de bulunmayan Dybala, bu sezon Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol, 7 asist gibi müthiş bir performans sergiledi.
                                Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

                                Galatasaray Yönetimi, transferin son saatlerine kadar hem Zakharyan hem de Dybala transferleri için temaslarda bulunacak.
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