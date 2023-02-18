Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha!

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve transfer süresinin yaşanan deprem felaketinin ardından uzatılmasıyla yeniden harekete geçen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yeniden şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor.
DEVREDE İLK İMZA KAAN AYHAN'DAN
Galatasaray, savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti. Milli oyuncu İtalyan ekibi Sassuolo'dan takviye edildi. Sarı Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.