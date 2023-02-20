Jesus yine üçlüye dönüyor

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle karşı karşıya kalınmasının ardından lige verilen arada Fenerbahçe ilk hazırlık maçını Fatih Karagümrük ile yaptı ve ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçı 4-2 kazandı. Bu maçta en çok dikkat çeken nokta ise teknik direktör Jorge Jesus'un takımını yeniden 3'lü savunma ile sahaya sürmesi oldu. 3-4-3 sistemi ile sahada yer alan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın bu sistem ile Süper Lig'e dönüş yapmasının beklendiği ifade ediliyor.
PERES'İ BEKLİYORMUŞ
Uzun süredir sakat olan Luan Peres'in tamamen iyileşmesiyle birlikte Jesus'un böyle bir karar aldığı belirtilirken Brezilyalı stoper de bu hazırlık maçında 90 dakikada sahada kaldı. Portekizli teknik adamın gribal enfeksiyon nedeniyle maçta oynamayan Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi orta sahanın solunda oynatmayı planladığı da gelen haberler arasında.
PERES'İ BEKLİYORMUŞ
Uzun süredir sakat olan Luan Peres'in tamamen iyileşmesiyle birlikte Jesus'un böyle bir karar aldığı belirtilirken Brezilyalı stoper de bu hazırlık maçında 90 dakikada sahada kaldı. Portekizli teknik adamın gribal enfeksiyon nedeniyle maçta oynamayan Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi orta sahanın solunda oynatmayı planladığı da gelen haberler arasında.