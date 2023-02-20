MONACO'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR



İtalya'dan Zaniolo ile ilgili flaş bir açıklama geldi… Catania'nın eski CEO'su Pietro Lo Monaco, İtalyan yıldız ile ilgili çarpıcı açıklamalar imza attı. Monaco, 'Zaniolo Galatasaray'da… Nasıl bir transferdi?' sorusuna, 'Zaniolo, mental açıdan sorunlar yaşayan ancak iyi teknik becerilere sahip bir futbolcu. Bundan sonra mental açıdan doğru konum almalı. Aksi taktirde Balotelli'nin izinden gider ve bu çok yazık olur" cevabını verdi.