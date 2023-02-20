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    • Spor
    • 20.02.2023 11:50
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    • 20.02.2023 11:50
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    Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! "Böyle giderse..."

    Sezon başında kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Galatasaray kış transfer döneminde de önemli takviyeler yaptı. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'nın kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. İtalyan yıldızın son dönemde özel hayatında yaşadıkları ve psikolojik rahatsızlıkları sonrası çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

    Galatasaray, yaz transfer sezonunda olduğu gibi kış transfer sezonunda da transfer şovuna devam etti. Sarı-Kırmızılılar, milli oyuncu Kaan Ayhan'ı alarak savunmasını güçlendirdi. Roma'nın 23 yaşındaki oyuncusu Nicolo Zaniolo ile yeni bir transfer bombası daha patlattı. Galatasaray sol olarak destek transferine imza attı. Deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'un Kanadalı sol kanat kanat oyuncusu Sam Adekubge'yi renklerine kattı.
    Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

    15 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ

    Şüphesiz Galatasaray'da en dikkat çekici transferNicolo Zaniolo… İtalyan yıldızın transferi sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta bayram etti. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz hafta 15 milyon Euro'ya Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.
    Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

    MİLAN ONU TAKİBE DEVAM EDİYOR

    Galatasaray'ın kattığı Zaniolo'nun Süper Lig'de ortaya koyacağı performans büyük bir merakla beklenirken, İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan gelecek yaz daha önce de ilgilendiği Zaniolo için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

        Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

        SEZON SONUNDA YENİ HAMLE YAPACAK

        Habere göre Milan'a gitmek için Premier Lig kulüplerinden Bournemouth'u reddeden Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'da transfer dönemi kapanıncaya dek Milan'ı bekledi. İtalyan medyasına göre Milan, Galatasaray'ın yeni transferi için önümüzdeki yaz harekete geçecek ve resmi teklifte bulunacak.
        Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

        MONACO'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

        İtalya'dan Zaniolo ile ilgili flaş bir açıklama geldi… Catania'nın eski CEO'su Pietro Lo Monaco, İtalyan yıldız ile ilgili çarpıcı açıklamalar imza attı. Monaco, 'Zaniolo Galatasaray'da… Nasıl bir transferdi?' sorusuna, 'Zaniolo, mental açıdan sorunlar yaşayan ancak iyi teknik becerilere sahip bir futbolcu. Bundan sonra mental açıdan doğru konum almalı. Aksi taktirde Balotelli'nin izinden gider ve bu çok yazık olur" cevabını verdi.
        Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

        BALOTELLI İLE BENZERLİK KURDULAR

        Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında da Zaniolo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. "Zaniolo İtalya'nın yeni Balotelli'si mi?" başlıklı haberde iki yıldızın Mourinho ile benzer sorunlar yaşadığının altı çizildi. İki yıldızın da mental açıdan benzer problemlerle boğuştukları belirtildi.

            Galatasaray haberleri | Zaniolo için şok sözler! Böyle giderse...

            TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI

            Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma'da omuz sakatlığı yaşadı. 6 maç kaçırdı. Ancak en önemlisi de son dönemde yaşadıklarıydı. İtalyan yıldız yaklaşık 10 gün boyunca depresyon ve tükenmişlik sendromu yaşadı. Zor günler geçirdi. Sonunda da Roma ile bağlarını koparmak zorunda kaldı. İstanbul'un yolunu tuttu ve Galatasaray'a imza attı.
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