Galatasaray, yaz transfer sezonunda olduğu gibi kış transfer sezonunda da transfer şovuna devam etti. Sarı-Kırmızılılar, milli oyuncu Kaan Ayhan'ı alarak savunmasını güçlendirdi. Roma'nın 23 yaşındaki oyuncusu Nicolo Zaniolo ile yeni bir transfer bombası daha patlattı. Galatasaray sol olarak destek transferine imza attı. Deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'un Kanadalı sol kanat kanat oyuncusu Sam Adekubge'yi renklerine kattı.
15 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Şüphesiz Galatasaray'da en dikkat çekici transferNicolo Zaniolo… İtalyan yıldızın transferi sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta bayram etti. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz hafta 15 milyon Euro'ya Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.
MİLAN ONU TAKİBE DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın kattığı Zaniolo'nun Süper Lig'de ortaya koyacağı performans büyük bir merakla beklenirken, İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan gelecek yaz daha önce de ilgilendiği Zaniolo için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.