Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! "Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım"

"BAVULLARIMI BİLE TOPLAMIŞTIM"



Carvalho, "Jorge Jesus beni Türkiye'ye götürmekte kararlıydı. Real Betis'ten ayrılmak üzereydim. Hatta bavullarımı bile toplamıştım. Benfica'dan da teklif geldi. Ancak Sporting Lizbon'un ezeli rakibi olduğu için oraya gitmeyi kabul etmedim. Sporting'li olduğumu her zaman söylemişimdir. Başka bir büyük Portekiz kulübüne gitme fırsatım oldu ama gitmedim çünkü Sporting'liyim" diye konuştu.