Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! "Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım"

Fenerbahçe ara transfer döneminde sol kanada, stoper bölgesine ve 10 numara bölgesine önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Parma'dan sol kanat oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi renklerine kattı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bonservisi için İtalyan ekibine 6 milyon Euro ödedi.
STOPERE ADANA DEMİR'DEN SAMET AKAYDIN
Sarı-Lacivertliler, kış transfer döneminin ilk günlerinde ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etti. 28 yaşındaki başarılı oyuncu için kulübüne 3.7 milyon Euro bonservis ödendi. Fenerbahçe'de 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere 5 maçta görev aldı. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Sarı-Lacivertliler 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
EMRE DEMİR'İ SAMSUNSPOR'A KİRALADI
Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılan Emre Demir'i de kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe transfer ettiği genç yeteneği TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiraladı. Sezonu Karadeniz ekibinde tamamlayacak olan Emre Demir sonrasında Sarı-Lacivertli takıma geri dönecek.