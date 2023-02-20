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    • Spor
    • 20.02.2023 15:29
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    • 20.02.2023 15:29
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    Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! "Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım"

    Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, kış transfer döneminde önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın ensesinde olan Fenerbahçe, sezon başında Portekizli yıldız William Carvalho'nun transferi için çok uğraşmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Portekizli yıldız orta saha Portekiz medyasına önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

    Fenerbahçe ara transfer döneminde sol kanada, stoper bölgesine ve 10 numara bölgesine önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Parma'dan sol kanat oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi renklerine kattı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bonservisi için İtalyan ekibine 6 milyon Euro ödedi.
    Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

    STOPERE ADANA DEMİR'DEN SAMET AKAYDIN

    Sarı-Lacivertliler, kış transfer döneminin ilk günlerinde ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etti. 28 yaşındaki başarılı oyuncu için kulübüne 3.7 milyon Euro bonservis ödendi. Fenerbahçe'de 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere 5 maçta görev aldı. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Sarı-Lacivertliler 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
    Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

    EMRE DEMİR'İ SAMSUNSPOR'A KİRALADI

    Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılan Emre Demir'i de kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe transfer ettiği genç yeteneği TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiraladı. Sezonu Karadeniz ekibinde tamamlayacak olan Emre Demir sonrasında Sarı-Lacivertli takıma geri dönecek.
        Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

        YÖNETİM CARVALHO İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

        Fenerbahçe'de göreve Jorge Jesus geldikten sonra orta sahaya transfer edilecek ilk isim olarak William Carvalho'ydu. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız futbolcuyu transfer etmek için geceli-gündüzlü bir çalışma içerisine girdi. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmedi.

        Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

        SPORTİNG'DE BERABER ÇALIŞTILAR

        Tecrübeli teknik adam, Sporting Lizbon'da beraber çalıştığı oyuncusunu Fenerbahçe'ye getirtmek istiyordu. Carvalho'nun yedeği ise Arao'ydu. Carvalho transferi gerçekleşmeyince Fenerbahçe Brezilyalı 6 numara Arao'yu kadrosuna kattı.
        Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

        "TRANSFERİM BİTME AŞAMASINDAYDI"

        Fenerbahçe'nin uzun süre transferi için uğraştığı ancak alamadığı Carvalho, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini söyleyerek, "Transferim bitme aşamasındaydı. Ancak son anda gerçekleşmedi" dedi.
            Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım

            "BAVULLARIMI BİLE TOPLAMIŞTIM"

            Carvalho, "Jorge Jesus beni Türkiye'ye götürmekte kararlıydı. Real Betis'ten ayrılmak üzereydim. Hatta bavullarımı bile toplamıştım. Benfica'dan da teklif geldi. Ancak Sporting Lizbon'un ezeli rakibi olduğu için oraya gitmeyi kabul etmedim. Sporting'li olduğumu her zaman söylemişimdir. Başka bir büyük Portekiz kulübüne gitme fırsatım oldu ama gitmedim çünkü Sporting'liyim" diye konuştu.

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            Haberler Spor Transfer haberleri | Yıldız isim açıkladı! "Fenerbahçe için bavullarımı toplamıştım"
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