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    • Spor
    • 20.02.2023 17:09
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    • 20.02.2023 17:09
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    Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Zaniolo...

    Galatasaray’ın, 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapacağı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferlerden Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe de kadroda yerini aldı.

    Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu! Zaniolo...
    Galatasaray'ın, 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapacağı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferlerden Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe de kadroda yerini aldı.

    Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

    Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük

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