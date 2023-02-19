Zakharyan heyecanı! Cimbom Rus yıldız için kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı

Kadro derinliğine önem veren ve teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan Galatasaray, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın parlayan genç yıldızı Arsen Zakharyan'ın transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, yapılan son görüşmelerin ardından hem 19'luk yıldız hem de oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı.