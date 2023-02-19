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    Zakharyan heyecanı! Cimbom Rus yıldız için kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı

    Arsen Zakharyan ve kulübü Dinamo Moskova ile el sıkışan Galatasaray, transferin ardından sözleşmeye 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma maddesi koyduracak.

    Zakharyan heyecanı

    Kadro derinliğine önem veren ve teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan Galatasaray, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın parlayan genç yıldızı Arsen Zakharyan'ın transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, yapılan son görüşmelerin ardından hem 19'luk yıldız hem de oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı.



    UZUN VADELİ SÖZLEŞME
    Galatasaray, oyuncunun transferini 8 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında gerçekleştirecek. Uzun süre İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin de transfer gündemine gelen futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, ayrıca oyuncunun sözleşmesine özel maddeler koymayı hedefliyor.



    SERBEST KALMA BEDELİ
    Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği futbolcu için Galatasaray 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma maddesini sözleşmeye ekletecek. Bu sezon 22 maçta 3 gol 5 asist üreten futbolcu, 2020-21 sezonunda 11 gol, 3 asistle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Arsen Zakharyan toplamda ise Moskova ekibinde 84 maçta 23 gol 14 asist kaydetti.

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