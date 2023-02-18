Zakharyan bombası! Geri sayım başladı, Galatasaray tüm şartları zorluyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Rusya'da Dinamo Moskova'da oynayan genç yıldız Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın ilk teklifini reddeden oyuncu artık transfere sıcak bakıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin de daha önce ilgi gösterdiği futbolcu için Galatasaray, Moskova ekibine 8 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus önerdi. FIFA Konseyi tarafından onay verilmesi ve Türkiye'deki transfer sürecinin uzayıp uzamaması da Zakaryan'ın transferinde belirleyici bir rol oynayacak.







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Aslan, transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzamazsa oyuncunun transferini bugün bitirmeyi ve oyuncuyu İstanbul'a getirip lisansını çıkarmayı hedefliyor. Transfer için gerekli temasları kuran Galatasaray, eğer transfer süresi uzamazsa Zakharyan ile yeni sezon için şimdiden bir anlaşma yapmayı planlıyor. Rusya'da son dönemlerde parlayan ve adından sıkça söz ettiren Zakharyan'ın 2024'e kadar Dinamo Moskova ile kontratı bulunuyor. Zakharyan, bu sezon 22 maçta 1762 dakika süre aldı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kariyeri adına en parlak sezonu 28 maçta 11 gol 3 asistlik katkı yaptığı 2020-21 sezonunda geçiren Zakharyan, 10 numara, orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor. Farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle cazip bir oyuncu olan genç yıldızı teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

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