Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2023 16:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 16:10
    ABONE OL

    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 ayrılık 1 değişim!

    Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde son olarak Maxim'i kiralayan Kartal'da ayrılıklar da yaşanacak. İşte siyah beyazlılarda yaşanan son gelişmeler ve görev değişikliği kararı...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

    Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i renklerine bağlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Georges Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'i gözden çıkardığı öne sürüldü.
    Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

    Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N'Koudou'dan memnun olmadığı, Dünya Kupası'nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss'e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
    Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

    Nitekim ara transfer döneminde Saiss'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton'u kullanmaya başlamıştı.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

        ÇİN'DEN TALİP VAR

        Siyah beyazlı kulüp N'Koudou'yu Adana Demirspor'a önerirken Çin'den birkaç kulüple temasa geçmişti.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

        Her ne kadar Avrupa'da transfer bittiyse de Çin gibi opsiyonlar hala masada olurken Saiss'in de tıpkı N'Koudou gibi transfer dönemi süren bir ülkeye takasla veya kiralık verilebileceği belirtildi.
        Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

        Bu sezon N'Koudou 21, Saiss 17 resmi maçta Beşiktaş forması giydi. Valerien Ismael'in iki gözdesi Güneş döneminde gözden düştü.
            Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

            VALENTIN ROSIER RAHATSIZ

            Beşiktaş'ta son haftalarda performansının düştüğü yönünde eleştiriler alan ve moralinin bozuk olduğu öğrenilen Valentin Rosier'in de ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
            Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

            Güneş'in Fransız sağ beke izin vermediği ve yönetime de kalması yönünde rapor sunduğu gelen haberler arasında.

            Transfer haberleri | Beşiktaş’ta 3 ayrılık 1 değişim!

            ATIBA'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ!

            Beşiktaş kadroda yer açmak için Atiba'yı da gözden çıkardı. Emektar futbolcu teknik ekibe katılabilir.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yaralar sarılıyor! 17 bin konteyner kurulacak
            Haberler Spor Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 ayrılık 1 değişim!
                SON DAKİKA