NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

Los Angeles Lakers forması giyen ve kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James maçta talihsiz bir an yaşadı. Pascal Siakam'ı arkadan bloklamak isteyen LeBron, rakibine müdahele etmek isterken elini potaya çarptı ve sakatlandı. Tecrübeli yıldız sonrasında maça devam edemedi.

Tecrübeli yıldız maçı 13 sayı ve 4 asistle bitirdi ve All-Star kariyer sayı rekorunu ise 426'ya çıkardı.



