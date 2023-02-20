NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da oynanan maçta Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in kaptanlık yaptığı takımlar karşı karşıya geldi.
KADRO SEÇİMLERİ YAPILDI
NBA'de heyecanla beklenen maç öncesi kaptanlar LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, takımlarını kurdular. 22 oyuncudan oluşan havuzdan sırayla kendi ekiplerini kuran iki yıldız isimden LeBron James, tercihini şu şekilde kullandı: Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic, Nikola Jokic.
Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis isimleriyle oluşturdu.