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    • Spor
    • 20.02.2023 09:38
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    • 20.02.2023 09:38
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    NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

    72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. Los Angeles Lakers forması giyen ve kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James maçta talihsiz bir an yaşadı. Pascal Siakam'ı arkadan bloklamak isteyen LeBron, rakibine müdahele etmek isterken elini potaya çarptı ve sakatlandı. Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, mücadelede adeta alev aldı. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlarken NBA tarihine geçti. İşte dev organizasyonda yaşananlar...

    takvim.com.tr
    NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

    72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da oynanan maçta Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in kaptanlık yaptığı takımlar karşı karşıya geldi.
    NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

    KADRO SEÇİMLERİ YAPILDI

    NBA'de heyecanla beklenen maç öncesi kaptanlar LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, takımlarını kurdular. 22 oyuncudan oluşan havuzdan sırayla kendi ekiplerini kuran iki yıldız isimden LeBron James, tercihini şu şekilde kullandı: Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic, Nikola Jokic.
    NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

    Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis isimleriyle oluşturdu.
        NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

        Los Angeles Lakers forması giyen ve kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James maçta talihsiz bir an yaşadı. Pascal Siakam'ı arkadan bloklamak isteyen LeBron, rakibine müdahele etmek isterken elini potaya çarptı ve sakatlandı. Tecrübeli yıldız sonrasında maça devam edemedi.
        Tecrübeli yıldız maçı 13 sayı ve 4 asistle bitirdi ve All-Star kariyer sayı rekorunu ise 426'ya çıkardı.
        NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

        ANTETOKOUNMPO'NUN TAKIMI KAZANDI

        Basketbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen maçta zafere Giannis Antetokounmpo'nun takımı ulaştı. Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175'lik skorla mağlup etti.
        NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

        DEV İSİMLER ONURLANDIRILDILAR

        Michael Jordan, LeBron James ve Kareem Abdul-Jabbar, Vivint Arena'da Giannis Takımı ile LeBron Takımı arasında oynanan 2023 NBA All Star Maçının devre arasında onurlandırıldı.
            NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

            KOBE BRYANT'IN AİLESİ UNUTULMADI

            Helikopter faciasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gigi için de bir anma töreni hazırlandı. Kobe'nin vefatı sonrası ailesiyle yakından ilgilenen Pau Gasol de onları yalnız bırakmadı.
            NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

            TARİHİ PERFORMANS

            Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, mücadelede adeta alev aldı. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlarken NBA tarihine geçti. 10 üçlük isabeti bulan Tatum, NBA All-Star tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olmayı başardı. Tatum aynı zamanda "Kobe Bryant MVP Ödülü"nü de kazandı.
            NBA All-Star maçı nefes kesti! Jason Tatum tarihe geçti

            Donovan Mitchell 40 sayı 10 asistle oynarken Damian Lillard 26 sayı bulurken üçlüğü ile maçı bitirmeyi başardı. Team LeBron'da ise Jaylen Brown 35 sayı 14 ribaund 5 asistle oynarken Kyrie Irving 32 sayı 15 asist, Joel Embiid 32 sayı 7 riaund 4 asist ile forma giydi.
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