Galatasaray'dan gönderildi Fransa'da tarih yazıyor!

Fransa Ligi'nin 24. haftasında Marsilya geriye düştüğü maçta, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'u 3-2 mağlup ederek Ligue 1'deki başarılı performansını sürdürdü.

CENGİZ ÜNDER GOL ATTI

Karşılaşmada milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçın 59. dakikasında 1 gol attı. 72. dakikada kenara gelen Ünder, 41 kez topla buluşurken yüzde 74 oranında pas isabeti oranı yakaladı. Marsilya, Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint Germain'i tehdit etmeyi sürdürüyor.

LİDERİ TAKİPTE

Aldığı galibiyetin ardından puanını 52'ye çıkaran Marsilya, 57 puanlı PSG'yi takibini sürdürdü. 24 haftayı liderin 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Marsilya, kulüp tarihinin de en iyi 24 haftalık performansına Igor Tudor ile birlikte imza attı.

TUDOR İLE EN İYİ DEPLASMAN TAKIMI OLDULAR

Ayrıca Hırvat çalıştırıcının çalıştırdığı Marsilya, Toulouse deplasmanında aldığı 3 puan ile birlikte iyi bir deplasman takımı olduğunu da kanıtladı. Dış sahada 12 maçta 29 puan toplayan Marsilya, bu sezon Fransa Ligi'nde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak kayıtlara geçti.

PSG'DEN GERİDELER AMA...

Fransa'da futbolseverler, 890 milyon euro kadro değerine sahip olan ve 25.1 yaş ortalaması ile dikkati çeken lider PSG ile Marsilya arasında kıyaslamalar yapmaya da devam ediyor. Marsilya'nın kadro değeri ise 241 milyon euro olarak göze çarpıyor.

"GÜÇLÜ BİTİRMEK ZORUNDAYDIK"

Marsilya'nın başında başarılı bir performans ortaya koyan Igor Tudor, kulüp tarihine geçtiği maçın ardından açıklamalar yaptı. Tudor, "İyi bir organizasyona sahip, mükemmel bir takım olan Toulouse karşısında kazanmamız mutluluk verici. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu maçı güçlü bitirmek zorundaydık. Farkı yaratan ise oyuncularımızın kalitesiydi. Artık PSG maçına odaklanacağız" ifadesini kullandı.

PUAN FARKINI 2'YE İNDİRME FIRSATI

Marsilya ile lider Paris Saint Germain arasındaki maç 26 Şubat Pazar günü Velodrome Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi Marsilya bu maçı da kazanırsa puan farkını 2'ye indirmiş olacak.

TUDOR MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Öte yandan Igor Tudor'un başarılı performansı Fransız basınında da haber oldu. France Live, "Sezonun en kötü ilk yarısının ardından Igor Tudor, Marsilya'yı tamamen değiştirdi" ifadesini kullanırken, L'Equipe ise Hırvat çalıştırıcının Marsilya ile büyük çıkış yakaladığını manşetine taşıdı. Haberin detayında, "Tudor, Marsilya taraftarlarını mutlu etti" ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY'DAN GÖNDERİLMİŞTİ

2016-17 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan Galatasaray'a tartışmalı bir şekilde gelen Igor Tudor, Sarı-Kırmızılılar'da 34 maçta 19 galibiyet 11 yenilgi almıştı. Tudor söz konusu 34 maçta 1.79 puan ortalaması yakalamıştı. Hırvat çalıştırıcı ile Cimbom 67 gol atıp 47 gol yedi. Hatırlanacağı üzere Tudor yönetimindeki Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a Avrupa Ligi'nde 2-0 ve 1-1 ile elenmesinin ardından da taraftarlar ve camia büyük tepki göstermişti.

HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI

44 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Udinese ile anlaştı. Ardından Hajduk Split ile yoluna devam eden Tudor, Juventus'ta ise şu sıralarda Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı. Sonrasında Hellas Verona'nın başına geçen Tudor, 2022 yılında ise Marsilya ile sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.