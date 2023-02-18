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    • Spor
    • 18.02.2023 13:11
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    • 18.02.2023 13:11
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    Transfer haberleri | Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig'in 3 yıldızı...

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 5 Mart'a kadar uzatılması beklenen transfer dönemi içerisinde büyük bir bomba patlatmak isteyen Kanarya kolları sıvadı. Buna göre Premier Lig'in 3 yıldızı listeye alınırken bir isim ön plana çıktı. İşte o isimler ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

    Fenerbahçe, ara sonrasında sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirmek adına hazırlıklarına hız verirken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin son gününde büyük bir bomba patlatmak istiyor.
    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

    Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki ayın ilk haftasında başlayacak lig için hazırlıklarını devam ettiriyor. Kanarya, en son 2 Şubat'ta Adana Demirspor ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 berabere bitmişti. Deprem felaketi sonrası Konyaspor maçı ise ertelendi.
    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

    GAMBİYA'DAN İKİ GENÇ YETENEK

    Sarı-Lacivertliler, dünyanın dört bir yanında yetenek avını sürdürüyor. Fenerbahçe, son olarak Gambiya'dan iki genci akademisine kattı.

        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

        İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sarı- Lacivertliler orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe (2005) ve forvet oyuncusu Cherno Saho'yu (2005) renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin ayrıca Gambiya'dan 4 futbolcuyu da denemeye alacağı öğrenildi.
        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

        JIN-HO JO PROFESYONEL OLDU

        Fenerbahçe, geçen sezon Jeonbuk'un genç yıldızı Jin-ho Jo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki oyuncu zaman zaman A takımla da antrenmanlara çıktı.
        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

        Fenerbahçe, Jin-ho Jo ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
            Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

            AUBAMEYANG PAZARLIĞI SÜRÜYOR

            Transfer döneminin bugüne kadar uzatılmasının ardından Fenerbahçe'de son günlerde Pierre- Emerick Aubameyang ismi gündemdeydi.

            Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

            Gabonlu yıldızın maaşı konusunda Chelsea ile pazarlıklar sürüyor.
            Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

            Diğer yandan transferin bir kez daha uzama ihtimali bulunurken, yönetimin Aubameyang gibi takımlarında 'küskün' olan iki yıldız için de devreye girdiği iddia edildi.

                Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                LUCAS BEDELSİZ GELEBİLİR

                Lucas'ın adı Galatasaray ile de anılmıştı. Tottenham, Sambacı'ya yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

                Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                Forma şansı bulamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonunda boşa çıkacak.

                Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                Fenerbahçe'nin Lucas Moura ile anlaşma sağlaması halinde, İngiliz devinin bedelsiz olarak transfere onay verme ihtimali bulunuyor.
                    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                    Yönetimin Brezilyalı yıldızla temsilcisi olan şirketle temas kurduğu ve ilgiyi ilettiği kaydedildi.

                    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                    Sarı-Lacivertliler'in Lucas'ı ikna etmek için, Tottenham'dan bedelsiz gelmesi halinde sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemeyi önereceği belirtildi.

                    Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                    Jorge Jesus'un, Sambacı'ya sıcak baktığı ve transferini çok istediği iddia edildi.

                        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                        MARTİAL SON SEÇENEK

                        Anthony Martial, bu sezon fazla şans bulamıyor. Ancak bunda yaşadığı sakatlıkların da etkisi var.

                        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                        Şu anda da kalçasından yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle formasından uzak kalan Fransız hücum oyuncusu için menajerler aracılığıyla temas kurulduğu kaydedildi.

                        Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig’in 3 yıldızı...

                        Fanatik'te yer alan haberde sakatlık sorunu nedeniyle Martial'ın son seçenek olarak listede yer aldığı kaydedildi.
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                        Haberler Spor Transfer haberleri | Fenerbahçe gözünü kararttı! Premier Lig'in 3 yıldızı...
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