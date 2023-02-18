Fenerbahçe, ara sonrasında sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirmek adına hazırlıklarına hız verirken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin son gününde büyük bir bomba patlatmak istiyor.
Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki ayın ilk haftasında başlayacak lig için hazırlıklarını devam ettiriyor. Kanarya, en son 2 Şubat'ta Adana Demirspor ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 berabere bitmişti. Deprem felaketi sonrası Konyaspor maçı ise ertelendi.
GAMBİYA'DAN İKİ GENÇ YETENEK
Sarı-Lacivertliler, dünyanın dört bir yanında yetenek avını sürdürüyor. Fenerbahçe, son olarak Gambiya'dan iki genci akademisine kattı.