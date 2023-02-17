Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Zor günlerde birlik olmak kanımızda var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için tüm takım taraftarlarını, Fenerbahçe ile Kızılay'ın Ülker Stadyumu'nda düzenlediği kan bağışı kampanyasına davet etti. Depremden kurtulan, tedavi altında olan vatandaşlar için Fenerbahçe ile Kızılay'ın organize ettiği kan bağış kampanyası Ülker Stadyumu'nda başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından tüm takım taraftarlarına çağrıda bulundu. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak kanımızda var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
BİZİMKİLERİ DOLANDIRDILAR
Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile ilgili Alman ve İspanyol medyası flaş bir haber paylaştı. Madrid Yüksek Adalet Divanı, 38 sporcuyu ve diğer 3 işbirlikçiyle birlikte vergi beyannamelerini manipüle ederek 6.2 milyon Euro dolandıran bir hazine müfettişini 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. O dönem Real Madrid forması giyen Nuri Şahin (1.2 milyon) ve Hamit Altıntop (552.272 Euro) dolandırıldı. Nuri, Dortmund'dan Real Madrid'e, Hamit Altıntop ise Real Madrid'ten Galatasaray'a transfer olurken dolandırıldı. Türkiye'de forma giyen Pierre Webo da zarar gören oyuncular arasında yer alıyor.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'in oyunculuk döneminde dolandırılması Alman ve İspanyol medyasında geniş yankı uyandırdı.
MADRİD'DE TÜRKİYE UNUTULMADI
Real Madrid-Elche maçında depremzedeler unutulmadı. Madrid ve Elche oyuncuları, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca dev boyutlarda Türkiye bayrağı açıldı ve tribündeki taraftarlar da alkışla destek verdi. İki takımın oyuncuları, "Her yardım önemlidir" pankartının arkasında birlikte fotoğraf çektirdi.