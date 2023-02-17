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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Zor günlerde birlik olmak kanımızda var

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm taraftarlara çağrıda bulunarak kan bağışına davet etti. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak kanımızda var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Zor günlerde birlik olmak kanımızda var

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için tüm takım taraftarlarını, Fenerbahçe ile Kızılay'ın Ülker Stadyumu'nda düzenlediği kan bağışı kampanyasına davet etti. Depremden kurtulan, tedavi altında olan vatandaşlar için Fenerbahçe ile Kızılay'ın organize ettiği kan bağış kampanyası Ülker Stadyumu'nda başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından tüm takım taraftarlarına çağrıda bulundu. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak kanımızda var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



    BİZİMKİLERİ DOLANDIRDILAR
    Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile ilgili Alman ve İspanyol medyası flaş bir haber paylaştı. Madrid Yüksek Adalet Divanı, 38 sporcuyu ve diğer 3 işbirlikçiyle birlikte vergi beyannamelerini manipüle ederek 6.2 milyon Euro dolandıran bir hazine müfettişini 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. O dönem Real Madrid forması giyen Nuri Şahin (1.2 milyon) ve Hamit Altıntop (552.272 Euro) dolandırıldı. Nuri, Dortmund'dan Real Madrid'e, Hamit Altıntop ise Real Madrid'ten Galatasaray'a transfer olurken dolandırıldı. Türkiye'de forma giyen Pierre Webo da zarar gören oyuncular arasında yer alıyor.

    BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
    TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'in oyunculuk döneminde dolandırılması Alman ve İspanyol medyasında geniş yankı uyandırdı.



    MADRİD'DE TÜRKİYE UNUTULMADI
    Real Madrid-Elche maçında depremzedeler unutulmadı. Madrid ve Elche oyuncuları, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca dev boyutlarda Türkiye bayrağı açıldı ve tribündeki taraftarlar da alkışla destek verdi. İki takımın oyuncuları, "Her yardım önemlidir" pankartının arkasında birlikte fotoğraf çektirdi.



        BİR TRAVMA YARATTI HEPİMİZDE!
        Hatayspor'un tecrübeli oyuncusu Recep Burak Yılmaz, "Bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Sarsıntı geçince 04.15'te dışarı çıktık. Yeğenlerim bendeydi. Eşim, kardeşim beraber çıktık evden. Yeğenlerim sabah İstanbul'a dönecekti; ama bu felaketi yaşadılar. Çocuk olmaları daha da kötü. Bir travma yarattı hepimizde" ifadelerini kullandı.



        ATSU BİLMECESİ
        K.Maraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay'da futbolcu Christian Atsu ve kulübün Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, iki isimden henüz beklenen müjdeli haber alınamadı.

        DAİRELERİNE ULAŞILDI AMA...
        Daha önce binadan ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşılan çalışmalarda enkaz altındaki Atsu ve Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşıldı. Dairelerine ulaşılsa da hem Savut hem de Atsu ile ilgili belirsizlik sürüyor. Deprem anında binadan çıkmaya çalıştıkları tahmin edilen iki ismin durumunu yakınlarının yanı sıra Gana, İngiltere, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin basını da takip ediyor. Öte yandan hem Savut hem de Atsu'nun bölgedeki hastanelere sevk edilmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor. Atsu'nun menajeri Nana Sechre, "Sağ çıkacaklarına inanıyorum" dedi.



        SAVUT'UN EŞİ HABER BEKLİYOR
        6 ay önce Hatayspor'da göreve gelen sportif direktör Taner Savut'un eşi, kızlarıyla birlikte umutlu bir bekleyişte.



            İRFAN CAN'DAN MORAL TELEFONU
            Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Hatay'da kaldığı otelden kaçmaya çalışırken sıkıştığı göçük altından bulduğu testere sayesinde kurtulan ve birinin çalan cep telefonundan duyduğu Fenerbahçe Marşı ile motive olduğunu anlatan Adnan Fırat Albayram'la görüntülü konuştu. Albayram'ın konuşmada "Senin sıkı hayranınım" dediği İrfan Can da depremzedenin adresini istedi ve Albayram'a takım arkadaşlarıyla imzalayacağı formayı gönderme sözü verdi.



            CEMAL KÜTAHYA'NIN ADI SEZONA VERİLDİ
            Milli hentbolcu Cemal Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirmişti. Türkiye Hentbol Federasyonu, "Yönetim Kurulu kararıyla Erkekler Süper Ligi 2022- 23 sezonunun 'THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı. Merhum Cemal Kütahya, oğlu ile birlikte memleketi Konya'da defnedildi.



            EKREM MEMNUN'DAN DEPREMZEDELERE DESTEK
            A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile elde ettikleri Euroleague şampiyonluğunda kullanılan topu, depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.



                BAŞKAN ÇEBİ, SOYLU VE KOCA İLE BİR ARADA
                Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yürüttükleri yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti. Çebi ile birlikte 5 yöneticinin daha olması dikkati çekti. Ayrıca Nur Çebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.



                UFUK SARICA FORMAYI ALDI, GÖNÜLLERİ FETHETTİ
                Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Emrah Güneri'nin depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formaya 5 bin 912 TL'lik bir teklif verdi. Sarıca, Güneri için yeni bir forma daha hazırlatacağını dile getirirken, deneyimli antrenörün yaklaşımı beğeni topladı.

                TEK TRİBÜN TEK YÜREK
                İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ile Karşıyaka, #Tek- TribünTekYürek hashtagiyle depremzedeler için temsili maç yapılacağını duyurdu. Maç biletleri 17 Şubat Cuma saat 13.00'te Passolig'ten satışa açılacak ve 26 Şubat Pazar günü 20.00'de bitecek. Gelen para AFAD'a bağışlanacak.

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                Deprem bölgesinde son durum!
                Haberler Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Zor günlerde birlik olmak kanımızda var
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