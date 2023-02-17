Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Zor günlerde birlik olmak kanımızda var





ATSU BİLMECESİ

K.Maraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay'da futbolcu Christian Atsu ve kulübün Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, iki isimden henüz beklenen müjdeli haber alınamadı.



DAİRELERİNE ULAŞILDI AMA...

Daha önce binadan ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşılan çalışmalarda enkaz altındaki Atsu ve Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşıldı. Dairelerine ulaşılsa da hem Savut hem de Atsu ile ilgili belirsizlik sürüyor. Deprem anında binadan çıkmaya çalıştıkları tahmin edilen iki ismin durumunu yakınlarının yanı sıra Gana, İngiltere, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin basını da takip ediyor. Öte yandan hem Savut hem de Atsu'nun bölgedeki hastanelere sevk edilmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor. Atsu'nun menajeri Nana Sechre, "Sağ çıkacaklarına inanıyorum" dedi.