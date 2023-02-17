Depremin acısı 85 milyonu kenetledi... Trabzon-Basel maçında bütün renkler birleşti

Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadı... Ülke olarak büyük acı çekiyoruz. Acı çektiğimiz bu günlerde her alanda olduğu gibi futbolda da büyük bir kenetlenme yaşıyoruz. Tüm kulüplerimiz adeta tek yürek oldu. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu hep birlikte hareket etti. 4 büyük kulübümüz başta olmak üzere tüm kulüplerimiz depremzedeler için seferber oldu. Trabzonspor'un dün Basel ile oynadığı UEFA Konferans Ligi play-off turunda da tarihi görüntüler vardı.