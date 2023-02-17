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    Depremin acısı 85 milyonu kenetledi... Trabzon-Basel maçında bütün renkler birleşti

    Akyazı’da yaşananlar Türk futbol tarihine geçti... Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Bursalısı ellerinde Ay-Yıldızlı bayraklarla Trabzonspor’u destekledi... Tüm Türkiye’nin duasını arkasına alan Fırtına rakibini Larsen’le devirdi.

    Biz böyle çok güzeliz

    Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadı... Ülke olarak büyük acı çekiyoruz. Acı çektiğimiz bu günlerde her alanda olduğu gibi futbolda da büyük bir kenetlenme yaşıyoruz. Tüm kulüplerimiz adeta tek yürek oldu. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu hep birlikte hareket etti. 4 büyük kulübümüz başta olmak üzere tüm kulüplerimiz depremzedeler için seferber oldu. Trabzonspor'un dün Basel ile oynadığı UEFA Konferans Ligi play-off turunda da tarihi görüntüler vardı.



    RÖVANŞ MAÇI 23 ŞUBAT'TA
    F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Malatyaspor ve daha bir çok takımın taraftarları formalarıyla Akyazı'daki maçı izledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 13 kulüp başkanı maçı beraber takip etti. Dakikalar depremden etkilenen 11 ilimizin plakasını gösterdiğinde taraftarlar, "Burada" diye bağırdı. Trabzonspor, Basel'i Larsen'in golüyle 1-0 yendi. Rövanş maçı 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.



    HAYATIMIN EN ZOR MAÇIYDI
    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Depremin acısı çok büyük. İlk günler uyuyamadık. Oradaki insanların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Hayatımın en zor maçlarından birini oynadım. Milletimizin başı sağ olsun. Zorunluluktan bir maçtı" dedi.



        TÜRKİYE'NİN GOLÜ
        Trabzonspor Larsen'in attığı golden sonra sosyal medya hesabından "Türkiye'nin golü" paylaşımı yaptı. Gol sonrası futbolcular Türk bayrağı açtı.



        FORTU NA İLE YARDIM MAÇI
        Trabzonspor depremzedelere destek olmak amacıyla Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçı yapacak. Tarihi sonradan açıklanacak ve Almanya'da oynanacak maçta 50 milyon liralık gelir bekleniyor.

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        Deprem bölgesinde son durum!
        Haberler Spor Depremin acısı 85 milyonu kenetledi... Trabzon-Basel maçında bütün renkler birleşti
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