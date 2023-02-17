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    • Spor
    • 17.02.2023 20:01
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    • 17.02.2023 20:08
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    Brezilya’dan flaş iddia: Sambacı yıldız Andrey Santos Beşiktaş'a!

    Son dakika transfer haberleri… Transferde şaha kalkan Beşiktaş, ardı ardına bombaları patlatıyor. Kış transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar yeni bir transfer bombası daha patlatmak için harekete geçti. Kara Kartal’ın hedefindeki isim Chelsea forması giyen Brezilyalı orta saha Andrey Santos… İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sambacı yıldız Kartal’a!

    Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş transfere doymuyor… Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kattı. Kara Kartal, Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar ve Maxim gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Orta sahasını güçlendiren Beşiktaş'ın yeni hedefi ise Brezilyalı yıldız…

    JOSEF DE SOUZA İLE YOLLAR AYRILDI
    Siyah-Beyazlılar bir yandan kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da kadrosundan önemli isimlerle yollarını ayırıyor. Beşiktaş bugün Josef de Souza ile yollarını resmi olarak ayırdı. Kara Kartal'dan ayrılması gündemde olan oyuncular ise Kevin N'Koudou, Atiba ve Welinton… Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu oyuncuların da biletini kesti.

    BORİNİ VE EL SHAARAWY DE LİSTEDE
    Beşiktaş'la transferde adı anılan isimler arasında Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Roma'da oynayan El Shaarawy yer alıyor. Siyah-Beyazlılar bu isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba biri isim geldi. Kartal, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen genç yetenek Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

        ÇALIŞMA İZNİ ALAMADIĞI İÇİN OYNAYAMIYOR
        Brezilya medyasına göre Andrey Santos Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Brezilyalı gazeteci Lucas Pedrosa'nın haberine göre Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı Andrey Santos, çalışma izni alamadı. Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos'u kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı.

        12.5 MİLYON EURO ÖDEYEREK TRANSFER ETTİ
        Chelsea, 18 yaşındaki yıldızı 6 Ocak'ta 12.5 milyon Euro ödeyerek Vasco de Gama'dan transfer etti. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri olan Sambacı, kariyerinde 43 maçta forma giyerken 11 gole imza attı. Brezilya U20 Takımı kaptanlığını yapan Santos, 11 maçta 6 gol üretti.

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