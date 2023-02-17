Brezilya’dan flaş iddia: Sambacı yıldız Andrey Santos Beşiktaş'a!

JOSEF DE SOUZA İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-Beyazlılar bir yandan kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da kadrosundan önemli isimlerle yollarını ayırıyor. Beşiktaş bugün Josef de Souza ile yollarını resmi olarak ayırdı. Kara Kartal'dan ayrılması gündemde olan oyuncular ise Kevin N'Koudou, Atiba ve Welinton… Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu oyuncuların da biletini kesti.