Brezilya’dan flaş iddia: Sambacı yıldız Andrey Santos Beşiktaş'a!

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş transfere doymuyor… Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kattı. Kara Kartal, Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar ve Maxim gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Orta sahasını güçlendiren Beşiktaş'ın yeni hedefi ise Brezilyalı yıldız…
JOSEF DE SOUZA İLE YOLLAR AYRILDI
Siyah-Beyazlılar bir yandan kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da kadrosundan önemli isimlerle yollarını ayırıyor. Beşiktaş bugün Josef de Souza ile yollarını resmi olarak ayırdı. Kara Kartal'dan ayrılması gündemde olan oyuncular ise Kevin N'Koudou, Atiba ve Welinton… Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu oyuncuların da biletini kesti.
BORİNİ VE EL SHAARAWY DE LİSTEDE
Beşiktaş'la transferde adı anılan isimler arasında Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Roma'da oynayan El Shaarawy yer alıyor. Siyah-Beyazlılar bu isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba biri isim geldi. Kartal, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen genç yetenek Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.