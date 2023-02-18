Livakovic de Türkiye için bağış yaptı!

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenmiş ve Arjantin Milli Takımı dev organizasyonu şampiyonlukla tamamlamıştı. 2022 Dünya Kupası'nda başarılı performans sergileyen takımlardan biri de Hırvatistan Milli Takımı oldu.

TURNUVAYI 3. SIRADA BİTİRDİLER

2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan, bu organizasyonda hatırlanacağı üzere yarı finalde Arjantin'e 3-0 yenilmişti. Daha sonra Fas ile üçüncülük maçına çıkan Hırvatlar sahadan 2-1 galip ayrılarak turnuvayı 3. sırada tamamladı.

LIVAKOVIC PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTTI

Hırvatistan Milli Takımı'nda dikkat çeken isimlerin başında gelen kaleci Dominik Livakovic, Brezilya ile oynadıkları maçta muazzam bir performans ortaya koymuştu.

BREZİLYA MAÇINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Livakovic, Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikalarda geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşti. Ayrıca Livakovic, penaltılarda da bir kurtarış yaparak maçın en değerli oyuncusu seçilmişti. Ayrıca Hırvat kaleci, Japonya ile oynadıkları son 16 turunda da 3 penaltı kullanmıştı.

FORMASINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

2022 Dünya Kupası'nda devleşen Dominik Livakovic, performansıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. 28 yaşındaki kaleci de formasını açık artırmaya çıkaran isimler listesine adını yazdırdı.

ELDİVENLERİ DE BAĞIŞLADI

Livakovic, Brezilya'ya karşı devleştiği ve takımının yarı finale çıkmasında etkili olduğu maçta giydiği formayı ve eldivenlerini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti.

LIVAKOVIC'İN OYNADIĞI TAKIM

1.88 boyundaki kaleci, Dinamo Zagreb ekibinde forma giyiyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Livakovic'e Transfermarkt verilerine göre; 14 milyon euro değer biçiliyor.