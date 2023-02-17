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    • Spor
    • 17.02.2023 16:35
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    • 17.02.2023 16:35
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    Galatasaray'a 120 milyona geldi! Yusuf Demir Kasımpaşa'ya kiralık gidiyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Galatasaray'da bir yandan da bazı isimlerin ayrılması gündemde. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar ve yabancı sınırı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in Kasımpaşa'ya kiralanacağı öğrenildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel | Sezon başı 120 milyona geldi! Ayrılıyor

    Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya (120 milyon TL) transfer edilen Yusuf Demir büyük hayal kırıklığı yaşattı. 19 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'ya kiralanacak ve Selçuk İnan'ın elinde yıldızını parlatmaya çalışacak.

    Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar devre arasında ilk takviyesini Kaan Ayhan ile yapmış, ikinci bombasını ise Nicolo Zaniolo'yu alarak patlatmıştı. Dün, Hatayspor'dan Şam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiralayan Cimbom, forma şansı azalan isimleri de göndermeyi hedefliyor.

    İKİ İSİM ZATEN GİTMİŞTİ
    Galatasaray'da formsuz oldukları için oynayamayan Patrick Van Aanholt, PSV'ye kiralanmıştı. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Haris Seferovic ile ise yollar ayrılmış, İsviçreli golcü Celta Vigo'ya imza atmıştı. TFF'nin deprem nedeniyle transfer dönemini uzatması, Sarı-Kırmızılıların kadrosunda şans vermekte zorlandığı isimleri Süper Lig ekiplerine kiralama yolunu açtı.

    SANSASYON YARATTI AMA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
    Galatasaray sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'i 6 milyon Euro (120 milyon TL) ödeyerek kadrosuna katmıştı. Bir sezon önce Barcelona A takımında kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişi yaz döneminde büyük sansasyon yaratmıştı. Hatta Rapid Wien taraftarları yönetime ateş püskürmüştü. Ancak Yusuf beklentileri bir türlü karşılayamadı.

        SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
        Bu sezon Galatasaray'da 5'i lig, 1'i kupa maçı olmak üzere sadece 6 maçta forma giyen Yusuf, 11 karşılaşmada farklı sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Yusuf, 3 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.

        SELÇUK İNAN'A GÜVENİLİYOR
        Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, bir süre önce Kasımpaşa'nın başına geçmiş ve ilk teknik direktörlük deneyimini elde etmişti. Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşen Selçuk İnan'ın, Yusuf Demir'i 6 aylığına kiralık istediği öğrenildi. Hem yönetimin hem de teknik heyetin Selçuk hocaya güvendiği ve Yusuf'un maç oynama sayısını artırmak istediği öğrenildi.

        *Yusuf Demir'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        YABANCI SAYILMASI ÇOK TARTIŞILDI
        Ailesi Trabzon doğumlu olan Yusuf Demir'in, Avusturya Milli Takımı'nı seçmesinden dolayı yabancı oyuncu statüsünde sayılması, Galatasaray camiası tarafından birçok kez gündeme getirildi. Fakat Yusuf'un durumunda değişiklik yapılmadı. Yusuf da sınıra takıldığı için forma şansı bulmaktan uzak kaldı.

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