Galatasaray'a 120 milyona geldi! Yusuf Demir Kasımpaşa'ya kiralık gidiyor

Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya (120 milyon TL) transfer edilen Yusuf Demir büyük hayal kırıklığı yaşattı. 19 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'ya kiralanacak ve Selçuk İnan'ın elinde yıldızını parlatmaya çalışacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar devre arasında ilk takviyesini Kaan Ayhan ile yapmış, ikinci bombasını ise Nicolo Zaniolo'yu alarak patlatmıştı. Dün, Hatayspor'dan Şam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiralayan Cimbom, forma şansı azalan isimleri de göndermeyi hedefliyor.