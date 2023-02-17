Galatasaray'a 120 milyona geldi! Yusuf Demir Kasımpaşa'ya kiralık gidiyor

Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya (120 milyon TL) transfer edilen Yusuf Demir büyük hayal kırıklığı yaşattı. 19 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'ya kiralanacak ve Selçuk İnan'ın elinde yıldızını parlatmaya çalışacak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar devre arasında ilk takviyesini Kaan Ayhan ile yapmış, ikinci bombasını ise Nicolo Zaniolo'yu alarak patlatmıştı. Dün, Hatayspor'dan Şam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiralayan Cimbom, forma şansı azalan isimleri de göndermeyi hedefliyor.
İKİ İSİM ZATEN GİTMİŞTİ
Galatasaray'da formsuz oldukları için oynayamayan Patrick Van Aanholt, PSV'ye kiralanmıştı. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Haris Seferovic ile ise yollar ayrılmış, İsviçreli golcü Celta Vigo'ya imza atmıştı. TFF'nin deprem nedeniyle transfer dönemini uzatması, Sarı-Kırmızılıların kadrosunda şans vermekte zorlandığı isimleri Süper Lig ekiplerine kiralama yolunu açtı.
SANSASYON YARATTI AMA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'i 6 milyon Euro (120 milyon TL) ödeyerek kadrosuna katmıştı. Bir sezon önce Barcelona A takımında kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişi yaz döneminde büyük sansasyon yaratmıştı. Hatta Rapid Wien taraftarları yönetime ateş püskürmüştü. Ancak Yusuf beklentileri bir türlü karşılayamadı.