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    Akyazı'da tarihe geçen tablo! Tüm renkler tek yürek oldu

    Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor kamuoyunu birleştirdi. 13 Süper Lig kulübü başkanı maçı birlikte izledi. Ağaoğlu, “Maç amacına ulaştı” Ali Koç, “Bu tablo bozulmasın” dedi.

    Tarihe geçen tablo

    Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor kamuoyunu birleştirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi tüm başkanları davet etmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Süper Lig'de 13 başkan Basel maçı öncesi bir araya gelerek hem poz hem de röportaj verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Özellikle Türkiye'mizin bağış kampanyası bir miktar yüreklere su serpti. Tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.



    İNSANIMIZ BUNU İSTER
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şu tabloyu gördükten sonra benim için maç amacına ulaşmıştır. Maç geliri deprem bölgesine gidecek. Türk insanın futbolda görmek istediği tablo bu" dedi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Trabzonspor'umuzu desteklemek, güç vermek, başarısına ortak olmak için geldik. Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum" yorumunu yaptı.



    BİZE DERS OLSUN
    F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Eşsiz, takdire şayan bir dayanışma ruhu hakim. Depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur. Bizlere ders olsun, inşallah futboldaki bu dayanışma ruhu güçlenerek devam eder" şeklinde konuştu.



        TARAFTARLARMÜZEYİ BİR ARADA GEZDİLER
        Farklı takım taraftarları Trabzonspor müzesine gitti. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı ve Beşiktaşlısı, Bordo-Mavililer'in müzesine giderek ziyarette bulundu. Taraftarlar birlikte fotoğraflar çekildi.



        TRABZON'DA TÜM RENKLER KOL KOLA
        Trabzon şehri dün sadece Bordo-Mavi değildi. Birçok ilden gelen farklı takım taraftarları şehir merkezinde buluştu. Depremin acısı, hep birlikte paylaşıldı, atkılar ve bayraklar açıldı.



        11 ŞEHRİN PLAKASINDA TEZAHÜRAT
        Taraftarlar, depremden etkilenen 11 ilin plaka kodlarına göre tezahüratlarda bulundu. Maç dakikasına göre şehirlerin ismi haykırılırken sonuna "Burada" kelimesi eklendi.



            AKYAZI'DA HERKES SİMSİYAH OLDU
            Akyazı Stadyumu'nda maç öncesi yapılan, "Herkes siyah giyinsin" çağrısına uyuldu. Matem rengi olan siyah, taraftarların üzerindeydi. İlk dakikalarda depremzedeler için tribünler sessiz kaldı.



            BAŞKANLAR BİR ARADA
            TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde, ev sahibi Ahmet Ağaoğlu'nun davetiyle kulüp başkanları bir araya gelerek bu pozu verdi.



            F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor taraftarı olan küçük bir kız çocuğuna gösterdiği ilgi fotoğraf karesine bu şekilde yansıdı.
                Deprem bölgesinde son durum!
                Haberler Spor Akyazı'da tarihe geçen tablo! Tüm renkler tek yürek oldu
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