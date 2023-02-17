Akyazı'da tarihe geçen tablo! Tüm renkler tek yürek oldu

Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor kamuoyunu birleştirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi tüm başkanları davet etmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Süper Lig'de 13 başkan Basel maçı öncesi bir araya gelerek hem poz hem de röportaj verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Özellikle Türkiye'mizin bağış kampanyası bir miktar yüreklere su serpti. Tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.