Akyazı'da tarihe geçen tablo! Tüm renkler tek yürek oldu

Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor kamuoyunu birleştirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi tüm başkanları davet etmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Süper Lig'de 13 başkan Basel maçı öncesi bir araya gelerek hem poz hem de röportaj verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Özellikle Türkiye'mizin bağış kampanyası bir miktar yüreklere su serpti. Tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.
İNSANIMIZ BUNU İSTER
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şu tabloyu gördükten sonra benim için maç amacına ulaşmıştır. Maç geliri deprem bölgesine gidecek. Türk insanın futbolda görmek istediği tablo bu" dedi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Trabzonspor'umuzu desteklemek, güç vermek, başarısına ortak olmak için geldik. Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum" yorumunu yaptı.
BİZE DERS OLSUN
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Eşsiz, takdire şayan bir dayanışma ruhu hakim. Depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur. Bizlere ders olsun, inşallah futboldaki bu dayanışma ruhu güçlenerek devam eder" şeklinde konuştu.