İspanya'yı karıştıran dolandırıcılık! Aralarında Nuri Şahin ve Hamit Altıntop da var... Milyonlarca euroluk vurgun

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile ilgili Alman ve İspanyol medyası flaş bir haber paylaştı. Madrid Yüksek Adalet Divanı, çoğu yabancı elit futbolculardan oluşan 38 sporcuyu ve diğer 3 işbirlikçiyle birlikte vergi beyannamelerini manipüle ederek 6.2 milyon Euro dolandıran bir Hazine müfettişini 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. İşte detaylar...
İŞBİRLİKÇİLERİ DE CEZALANDIRILDI
Madrid Yüksek Adalet Divanı'nın aldığı karar göre, Leonor Sanchez-Caballero, 6 yıl hapis ve 18,8 milyon Euro para cezası ile karşı karşıya kalacak. Müfettiş, dolandırıcılık suçuyla rekabet halinde bir kamu görevlisi tarafından ayrıcalıklı bilgileri kullanma suçundan mahkum edildi. Aynı zamanda işbirlikçileri Julio Lapausa, Manuel Val ve Juan Ignacio Torrontegui 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
VERGİ İADESİNİ GERİ ÖDEMEDİ
Mahkeme, 4 hükümlünün sporculara ödenmesi gereken 6.2 milyon vergi iadesine el koyduklarını, ancak yabancı oldukları için talep haklarını bilmedikleri için hiçbir zaman geri ödenmediğini kanıtladı. Suçlu bulunan isimler, 2015 ile 2016 yılları arasında uygulanan ve başka bir yabancı ligde oynamak için İspanyol kulüplerinden ayrıldıklarında futbolculara yaklaşmalarına olanak tanıyan bir sistem kullanarak bunu yaptılar.