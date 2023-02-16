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    • Spor
    • 16.02.2023 14:48
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    • 16.02.2023 14:48
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    İspanya'yı karıştıran dolandırıcılık! Aralarında Nuri Şahin ve Hamit Altıntop da var... Milyonlarca euroluk vurgun

    İspanya'da futbol dünyasını karıştıran bir dolandırıcılık ortaya çıktı. Aralarında Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin ile eski futbolcu Hamit Altıntop'un da olduğu birçok ismin vergi beyannamelerini manipüle eden bir çete toplamda 6,2 milyon euroluk vurgun yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Aralarında Şahin ve Altıntop da var... Bomba dolandırıcılık

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile ilgili Alman ve İspanyol medyası flaş bir haber paylaştı. Madrid Yüksek Adalet Divanı, çoğu yabancı elit futbolculardan oluşan 38 sporcuyu ve diğer 3 işbirlikçiyle birlikte vergi beyannamelerini manipüle ederek 6.2 milyon Euro dolandıran bir Hazine müfettişini 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. İşte detaylar...

    İŞBİRLİKÇİLERİ DE CEZALANDIRILDI
    Madrid Yüksek Adalet Divanı'nın aldığı karar göre, Leonor Sanchez-Caballero, 6 yıl hapis ve 18,8 milyon Euro para cezası ile karşı karşıya kalacak. Müfettiş, dolandırıcılık suçuyla rekabet halinde bir kamu görevlisi tarafından ayrıcalıklı bilgileri kullanma suçundan mahkum edildi. Aynı zamanda işbirlikçileri Julio Lapausa, Manuel Val ve Juan Ignacio Torrontegui 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    VERGİ İADESİNİ GERİ ÖDEMEDİ
    Mahkeme, 4 hükümlünün sporculara ödenmesi gereken 6.2 milyon vergi iadesine el koyduklarını, ancak yabancı oldukları için talep haklarını bilmedikleri için hiçbir zaman geri ödenmediğini kanıtladı. Suçlu bulunan isimler, 2015 ile 2016 yılları arasında uygulanan ve başka bir yabancı ligde oynamak için İspanyol kulüplerinden ayrıldıklarında futbolculara yaklaşmalarına olanak tanıyan bir sistem kullanarak bunu yaptılar.

        VERGİ BELGELERİNDE TAHRİFAT YAPTILAR
        Suçlu bulunan isimler, sporcuların imzalarını taklit ettiler ve gittikleri ülkelerden gelen vergi belgelerinde tahrifat yaptılar. Daha sonra, bu ülkeler adına, aynı oyunculardan gerekli ücretleri mahkumlardan birinin kişisel banka hesabına veya Asesores Deportivos Lapver SL ve Star Athletes Society SL şirketlerine yatırmalarını istediler.

        2 MİLYON EURO'YA YAKIN ZARARLARI VAR
        Zarar gören futbolcular arasında Real Madrid ve Atletico Madrid'in eski yıldızları ve basketbol ligi oyuncuları yer alıyor. O dönem Real Madrid forması giyen Nuri Şahin (1.2 milyon) ve Hamit Altıntop (552.272 Euro) dolandırıldı. Nuri, Dortmund'tan Real Madrid'e Hamit Altıntop ise Real Madrid'ten Galatasaray'a transfer olurken dolandırıldı.

        PIERRE WEBO DA DOLANDIRILDI
        Onlar gibi, eski Atletico Madrid oyuncusu Eduardo Salvio (376.092 Euro), eski Mallorca oyuncusu Pierre Webo , eski Sevilla oyuncusu Emir Spahic (214.504), eski Valencia oyuncusu Aly Cissokho (415.337) gibi diğer tanınmış futbolcular da listede yer alıyor. Granada oyuncusu Odion Ighalo (147.742) da dolandırılan isimler arasında yer alan isimlerden.

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        Haberler Spor İspanya'yı karıştıran dolandırıcılık! Aralarında Nuri Şahin ve Hamit Altıntop da var... Milyonlarca euroluk vurgun
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