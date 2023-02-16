İspanya'yı karıştıran dolandırıcılık! Aralarında Nuri Şahin ve Hamit Altıntop da var... Milyonlarca euroluk vurgun

VERGİ İADESİNİ GERİ ÖDEMEDİ

Mahkeme, 4 hükümlünün sporculara ödenmesi gereken 6.2 milyon vergi iadesine el koyduklarını, ancak yabancı oldukları için talep haklarını bilmedikleri için hiçbir zaman geri ödenmediğini kanıtladı. Suçlu bulunan isimler, 2015 ile 2016 yılları arasında uygulanan ve başka bir yabancı ligde oynamak için İspanyol kulüplerinden ayrıldıklarında futbolculara yaklaşmalarına olanak tanıyan bir sistem kullanarak bunu yaptılar.