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    • Spor
    • 16.02.2023 18:51
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    • 16.02.2023 18:51
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    Christian Atsu'nun menajeri ve ailesi iyi haberi bekliyor!

    Hatay'da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans'ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu'nun yakınları, enkazdaki bekleyişini sürdürürken, menajeri Sechre, "Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz" dedi.

    Atsu’nun menajeri ve ailesi iyi haberi bekliyor!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadığı Rönesans Rezidans depremde yıkılırken, Atsu'nun yakınları ve arkadaşları, enkazın önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

    Atsu'nun menajeri Nana Sechre, Atsu'nun enkazdan sağ çıkacağına inandıklarını söyledi. Sechre, "6 gündür buradayız. Atsu'nun kardeşleri, arkadaşları ve konsolosluktan yetkililerle bekliyoruz. Çalışmalar lütfen devam etsin. Hepimiz bekliyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ederim. Herkes Atsu'yla ilgileniyor. Eski takımlarındaki arkadaşları ve yöneticiler de sürekli arıyor. Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz. İyi bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR'

    Atsu'nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten Sechre, "Hepimiz Atsu'yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu'nun burada olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    BİR GÜN ÖNCE 3 PUANI GETİRMİŞTİ!

    Hatayspor forması giyen Atsu, depremden saatler önce oynanan Kasımpaşa maçında son dakika golünü atarak takımına 3 puan kazandırmıştı. Atsu, golün ardından Volkan Demirel ile böyle sevinmişti...

    *Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

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    Haberler Spor Christian Atsu'nun menajeri ve ailesi iyi haberi bekliyor!
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