Antalyaspor'la anlaşan Bertuğ Yıldırım transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Takvim.com.tr açıklıyor

BEŞİKTAŞ MAXIM İLE ANLAŞTI

Kış transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş da yine Gaziantep'ten Maxim ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar, Romen 10 numarayı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosuna Onur Bulut, Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic gibi yıldız isimleri katmıştı.

CİMBOM'DAN ADEKUGBE TAKVİYESİ

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine katan Galatasaray, Samuel Adekugbe'yi kiralama konusunda oyuncu ve Hatayspor ile el sıkıştı. Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euro'ya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.