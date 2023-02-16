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    • Spor
    • 16.02.2023 13:27
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    • 16.02.2023 13:27
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    Antalyaspor'la anlaşan Bertuğ Yıldırım transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Takvim.com.tr açıklıyor

    Son dakika spor haberleri | Türkiye deprem felaketinin yaralarını sararken, Süper Lig ekipleri de transfer çalışmalarına devam ediyor. Depremden etkilenen ve ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK oyunlarına teklifler geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Bertuğ Yıldırım Antalyaspor'la anlaşırken, transferdeki Fenerbahçe detayına takvim.com.tr ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Bertuğ transferinde F.Bahçe detayı

    Deprem yaralarını sarmaya devam ederken Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deprem felaketi sonrasında özellikle Hatayspor ve Gaziantep'in oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'un yıldız golcüsü Bertuğ Yıldırım Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan genç golcü önemli bir ayrıntı var. İşte ayrıntılar...

    9. YABANCI SAHADA OLABİLECEK
    10 ili etkileyen depremden etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme talepleri kabul edilirken TFF Yönetim Kurulu yabancı kuralında değişikliğe gitti. TFF'nin aldığı geçici karara göre ligden çekilen takımlardan yabancı oyuncu transferi yapan Spor Toto Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu kontenjanı 14+3 değil 16+3 olacak ve sahada 9. yabancı oyuncu oynatabilecek.

    MARKOVIC'İ KADROSUNA KATTI
    Süper Lig'in dev takımları bu karar sonrasında destek transferlerine başladı. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Gaziantep FK'nın Sırp sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bordo-Mavililer, Gaziantep'e kiralama ücreti ödemeyecek. Yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar 260 bin Euro garanti ücret ödenecek.

        BEŞİKTAŞ MAXIM İLE ANLAŞTI
        Kış transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş da yine Gaziantep'ten Maxim ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar, Romen 10 numarayı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosuna Onur Bulut, Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic gibi yıldız isimleri katmıştı.

        CİMBOM'DAN ADEKUGBE TAKVİYESİ
        Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine katan Galatasaray, Samuel Adekugbe'yi kiralama konusunda oyuncu ve Hatayspor ile el sıkıştı. Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euro'ya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.

        BERTUĞ ANTALYASPOR'U TERCİH ETTİ
        Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki oyuncuyu, bugün kente getirerek imza attıracak. Antalyaspor, ayrıca Macar oyuncu Balint Szabo'yu da renklerine bağlayacak. Bertuğ Yıldırım sezon sonuna kadar Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

        *Bertuğ Yıldırım'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        FENERBAHÇE VE HATAYSPOR ANLAŞTI
        Hatayspor'un sezon sonu için önceliği ise Fenerbahçe'ye verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezon bittikten sonra Hatayspor ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi. Güney ekibi, transferde önceliği Fenerbahçe'ye verecek. İki kulüp başkanı da bu konuda sözlü olarak anlaştı. Genç golcü bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor. Bertuğ, 19 Süper Lig maçında 4 gol atarken 2 asist üretti.

        VOLKAN DEMİREL'DEN ÖVGÜLER
        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım'a övgü dolu sözler sarf etmişti. Demirel, "Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum" sözlerini dile getirmişti.

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        Haberler Spor Antalyaspor'la anlaşan Bertuğ Yıldırım transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Takvim.com.tr açıklıyor
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