Antalyaspor'la anlaşan Bertuğ Yıldırım transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Takvim.com.tr açıklıyor

Deprem yaralarını sarmaya devam ederken Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deprem felaketi sonrasında özellikle Hatayspor ve Gaziantep'in oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'un yıldız golcüsü Bertuğ Yıldırım Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan genç golcü önemli bir ayrıntı var. İşte ayrıntılar...
9. YABANCI SAHADA OLABİLECEK
10 ili etkileyen depremden etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme talepleri kabul edilirken TFF Yönetim Kurulu yabancı kuralında değişikliğe gitti. TFF'nin aldığı geçici karara göre ligden çekilen takımlardan yabancı oyuncu transferi yapan Spor Toto Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu kontenjanı 14+3 değil 16+3 olacak ve sahada 9. yabancı oyuncu oynatabilecek.
MARKOVIC'İ KADROSUNA KATTI
Süper Lig'in dev takımları bu karar sonrasında destek transferlerine başladı. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Gaziantep FK'nın Sırp sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bordo-Mavililer, Gaziantep'e kiralama ücreti ödemeyecek. Yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar 260 bin Euro garanti ücret ödenecek.