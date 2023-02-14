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    • Spor
    • 14.02.2023 15:12
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    • 14.02.2023 15:15
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    Roma'nın bir yıldızı da Beşiktaş'a! Stephan El Shaarawy atağı

    Son dakika transfer haberleri… Kış transfer dönemini verimli geçiren takımlardan olan Beşiktaş, kadrosuna önemli bir yıldızı daha katmak için çalışmaları sürdürüyor. Transfer sezonunun bitmesine artık sayı günler kala Siyah-Beyazlılar, Roma'nın yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ın hedefindeki isim Roma'nın İtalyan yıldızı Stephan El Shaarawy… İşte flaş transferle ilgili son dakika gelişmesi…

    Onur Koçhan
    Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

    Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray'ın tam 15 puan gerisine düşen Beşiktaş transferde vites yükseltti. Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi isimleri transfer eden Siyah-Beyazlılar kapanışı dünyaca ünlü bir yıldızla yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor.
    Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

    ARADA BÜYÜK FARKLAR YOK

    Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki isim El Shaarawy için İtalyan ekibi Roma ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını masaya yatırdığı ve arada büyük farkların olmadığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kış transfer sezonunda transfer etmek istiyor ancak arada Jose Mourinho var…
    Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

    JOSE MOURINHO ENGEL OLUYOR

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusunu bu dönemde kaybetmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Roma ile yeni sözleşmeye imza atmayan El Shaarawy için kulübüyle anlaşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ara transfer döneminde önemli yıldızlara imza attıran Siyah-Beyazlı Yönetim, Mourinho engelini aştığı anda yeni bir transfer bombası daha patlatacak.

        Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

        SOLUNU BİR TÜRLÜ ÇALIŞTIRAMADI

        Beşiktaş bu sezon sol kanattan bir türlü istediği verimi alamadı. Redmond ve Kevin N'Koudou'nun istikrarsız oyununa sakatlıkları da eklenince Şenol Güneş çareyi o bölgeye transfer istemekte buldu. Yönetim de Şenol hocanın isteğine cevap verdi ve İtalyan yıldız için harekete geçildi.

        Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

        19 MAÇTA SADECE 4 GOL ATABİLDİ

        Beşiktaş'ın Kamerunlu sol kanat oyuncusu N'Koudou bu sezon 19 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu maçlardan sadece 4'ünde 90 dakikayı tamamlayabildi. Şu an sakat olan Redmond ise bu sezon 14 lig maçında 1 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş sezon başından beri sol kanatta ciddi bir problem yaşıyor ve yönetim bu problemi transferle çözmekte kararlı.
        Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

        EL SHAARAWY MISIR ASILLI İTALYAN

        Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Stephan Kareem El Shaarawy, Mısır asıllı bir İtalyan… Genoa altyapısında kariyerine başlayan İtalyan yıldız, Padova, Milan, Monaco, Roma ve SH Shenhua takımlarında forma giydi. İtalyan Milli Takımı'nda 29 kez görev aldı. 6 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
            Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

            KARİYERİNDE KIRMIZI KART GÖRMEDİ

            2021 yılından beri Roma'da forma giyen El Shaarawy, bu sezon 22 karşılaşmada görev aldı. 3 gol atarken 1 de asiste imza attı. Kariyerinde 439 maçta görev alırken 115 gol ve 48 asist üretti. 163 gole katkıda bulundu. El Shaarawy ile en dikkat çekici istatistik ise hiçbir maçta kırmızı kart görmemesi. Sakin kişiliğiyle dikkat çeken İtalyan yıldız, sol kanat dışında 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.
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