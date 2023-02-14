Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray'ın tam 15 puan gerisine düşen Beşiktaş transferde vites yükseltti. Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi isimleri transfer eden Siyah-Beyazlılar kapanışı dünyaca ünlü bir yıldızla yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor.
ARADA BÜYÜK FARKLAR YOK
Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki isim El Shaarawy için İtalyan ekibi Roma ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını masaya yatırdığı ve arada büyük farkların olmadığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kış transfer sezonunda transfer etmek istiyor ancak arada Jose Mourinho var…
JOSE MOURINHO ENGEL OLUYOR
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusunu bu dönemde kaybetmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Roma ile yeni sözleşmeye imza atmayan El Shaarawy için kulübüyle anlaşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ara transfer döneminde önemli yıldızlara imza attıran Siyah-Beyazlı Yönetim, Mourinho engelini aştığı anda yeni bir transfer bombası daha patlatacak.