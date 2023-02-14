Roma’nın bir yıldızı da Beşiktaş’a! Stephan El Shaarawy atağı

19 MAÇTA SADECE 4 GOL ATABİLDİ



Beşiktaş'ın Kamerunlu sol kanat oyuncusu N'Koudou bu sezon 19 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu maçlardan sadece 4'ünde 90 dakikayı tamamlayabildi. Şu an sakat olan Redmond ise bu sezon 14 lig maçında 1 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş sezon başından beri sol kanatta ciddi bir problem yaşıyor ve yönetim bu problemi transferle çözmekte kararlı.