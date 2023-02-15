Trabzonspor Basel maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas'ın yardımcılıklarını ise Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.
Mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas'ın yardımcılıklarını ise Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.