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    • Spor
    • 15.02.2023 09:13
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    • 15.02.2023 09:13
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    Trabzonspor Basel maçının hakemi belli oldu!

    UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Trabzonspor - Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek.

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    Haberler Spor Trabzonspor Basel maçının hakemi belli oldu!
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