Jevtovic: Halen şoktayım!

6 Temmuz 2022'de Partizan'dan Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya transfer olan Sırp futbolcu Marko Jevtovic, daha önce Konyaspor forması da giymişti. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyan isimlerden biri olan futbolcu, ülkesinin basınına konuştu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR

Türkiye'de meydana gelen iki güçlü deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar binlerce insanın hayatını ve evini kaybetmesiyle sonuçlandı. Yaşananlarla ilgili konuşan Jevtovic, duyduğu üzüntüyü anlattı.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Gaziantep FK forması giyen Marko Jevtovic, Trabzonspor ile anlaşan Lazar Markovic Antep'e dönmek yerine Antalya'da kalınca depremlerden de etkilenmedi. Mozzart Sport'a konuşan Jevtovic, halen üstündeki şoku atlatamadığını dile getirdi.

BİNALAR İSKAMBİL GİBİ YIKILDI

Jevtovic yaptığı açıklamada, "Sonuçlar gerçekten de ürpertici. Trajedi büyük ve hepimiz şoktayız. Binaların tıpkı iskambil gibi yıkılması bana inanılmaz geliyor. O videoları izlemek bırakın o bölgede yaşayanları, herkesi ürpertiyor. Tüm ailesini kaybetmiş birçok insan tanıyorum. Halen şoktayım. Birkaç gün sonra üzüntüm de daha fazla arttı" dedi.

TÜRKİYE KOCAMAN BİR ÜLKE, YARALARI SARAR

Öte yandan Jevtovic, Gaziantep'in depremlerden daha az etkilenmiş olduğu görüşünü dile getirdi. Sırp futbolcu, "Türkiye kocaman ve güçlü bir ülke. Böyle bir trajedi sonrasında mümkün olduğu en kısa sürede yaraları saracaktır. Umarım hayatını kaybedenlerin sayısı artmaz ve olumsuzluklar bir an önce biter" diyerek sözlerini tamamladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marko Jevtovic, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 karşılaşmada 2135 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Jevtovic, önlibero ve stoper poziyonlarında oynayabiliyor. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Srem Jakovo'dan başlayan Jevtovic, Hajduk Kula, Novi Pazar ve Partizan formaları giydikten sonra 2018-19 sezonunda Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor'da ilk sezonunda 30 maçta 2 gol atan futbolcu, 2019-20 sezonunda 37 maçta 4 gol 2 asist, 2020-21 sezonunda ise 37 maçta 4 gol 2 asistlik katkı yaptı ve daha sonra Al Ahli'ye gitti.

JEVTOVIC TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Al Ahli'den sonra Partizan'a giden 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Bilindiği üzere Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu. Futbolcu ve temsilcileri yapılacak görüşmelerin ardından oyuncunun geleceğine yön verecek.