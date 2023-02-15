Ganalı gazeteci Nuhu Adams: Türkiye’yi suçlayamazsınız!

Atsu, depremden bir gün önce 90+7. dakikada Kasımpaşa'ya attığı golle Hatayspor'a adeta hayat vermişti. Golden sonra yanına koştuğu teknik direktör Volkan Demirel'in, kendisini kucaklayıp havaya kaldırdığı anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ganalı futbolcu yaşadığı büyük mutluluktan saatler sonrasında ise depreme yakalandı.

ARKADAŞI ADEKUGBE'NİN EVİNE GİTTİ



Kasımpaşa maçından sonra takım arkadaşı Sam Adekugbe'nin evine giden Christian Atsu, galibiyet golünü atmanın verdiği mutlulukla sohbet etti. Saat 03.30'da o evden ayrılıp Rönesans Rezidans'daki kendi evine geçti. Atsu, depreme kendi evinde yakalandı. O tarihten bu yana da kendisinden haber alınamıyor. Atsu gibi Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan da şu ana kadar haber alınamadı.

SEVENLERİ YANINDAN AYRILMIYOR



Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun ağabeyi İsaac Twasam, kız kardeşi Atsupi, arkadaşı Katolon Comoe, İngiliz menajeri Nana Sechere, menajer Murat Uzunmehmet ve asistan Mohamed Sumalia, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmalarını ilk günden beri yerinden takip ediyor. Sevenleri ondan gelecek mutlu bir haber için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

ESSIEN'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR



Atsu ile Gana Milli Takımı ve Chelsea'de beraber top koşturan Michael Essien, depremde enkaz altında kalan takım arkadaşı hakkında duygusal sözler sarfetti. Eski futbolcu, Atsu için umudunu sürdürdüğünü ve sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkarılması için dua ettiğini söyledi. Essien, "Arkadaşım Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere Türkiye halklarıyla birlikte" diye konuştu.

ATSU İLE İLGİLİ İKİ İDDİA VAR



Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun son durumu ile ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre Atsu, depreme uyanık yakalandı ve kendini otoparka attı. Bu sırada 11 katlı dev bina otoparkın üstüne doğru yan yatarak çökünce enkaz altında kaldı. İkinci iddiaya göre ise bina yan yatınca boşluktan düşmüş olabileceği. Menajeri, Atsu'nun iki çift spor ayakkabısının bulunduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYAMAZSINIZ!



Gana medyası da Atsu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ganalı ünlü gazeteci Nuh Adams, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalara imza attı. Adams, "Kardeşimiz Atsu'nun canlı bulunması için, mucize olması için dua etmeye devam ediyoruz. Atsu ile ilgili Türkiye'yi suçlayamazsınız. Yapılan suçlamalar hiçbir şeyi kolaylaştırmayacak" dedi.

YETKİLİLER GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYOR



Nuh Adams, "Enkaz altından insanları kurtarmak için gece gündüz uğraşıldı. Ancak sonuç alınamadı. Oradaki herkes deprem etkilendi. Aile ve akraba üyeleri bulunamadı. Gerçekten üzücü" diye konuştu. Ganalı gazeteci, "Dünya Sağlık Örgütü bu felaketin dünyada meydana gelen en büyük doğal afet olduğunu söylüyor. 150 binden fazla insan halen kayıp. Belirttiğim gibi suçlamalar gereksiz" dedi.