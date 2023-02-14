Türkiye'yi yasa boğan depremden en çok etkilenen takımlar şüphesiz Hatayspor ve Gaziantep oldu. Bu takımlar lige devam edemeyeceği için oyuncularına talipler artıyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen takımların oyuncularını destek amaçlı almak istiyor.

Transferde ismi geçen oyuncular, Gaziantep'ten Romen orta saha oyuncusu Maxim, Markovic, Furkan, Halil İbrahim ve Günay Güvenç… Hatayspor'dan ise Lobzhanidze, Adekugbe, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın ismi transferde büyük takımlarla anılıyor.