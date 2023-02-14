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    • Spor
    • 14.02.2023 19:08
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    • 14.02.2023 19:33
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    Fenerbahçe'den destek transferi! Hatayspor'dan alacaklar... Bertuğ Yıldırım için harekete geçildi

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, destek transferi için kolları sıvadı. Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Hatayspor’un forveti Bertuğ Yıldırım için harekete geçen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, genç golcü Bertuğ Yıldırım için Akdeniz ekibi ile görüşme halinde... İşte Fenerbahçe’nin Hataysporlu yıldız için yaptığı teklif...

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Fenerbahçe’den destek transferi! | TAKVİM ÖZEL

    Türkiye'yi yasa boğan depremden en çok etkilenen takımlar şüphesiz Hatayspor ve Gaziantep oldu. Bu takımlar lige devam edemeyeceği için oyuncularına talipler artıyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen takımların oyuncularını destek amaçlı almak istiyor.

    Transferde ismi geçen oyuncular, Gaziantep'ten Romen orta saha oyuncusu Maxim, Markovic, Furkan, Halil İbrahim ve Günay Güvenç… Hatayspor'dan ise Lobzhanidze, Adekugbe, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın ismi transferde büyük takımlarla anılıyor.

    MARKOVIC TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI
    Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep FK'dan Sırp yıldız Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ MAXIM İLE GÖRÜŞÜYOR
    Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş ise Gaziantep FK'dan Romen orta saha oyuncusu Maxim ile ilgileniyor. Hatayspor forması giyen sol bek Adekugbe'nin ismi hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılıyor. Yine Gaziantep forması giyen tecrübeli kaleci Günay Güvenç de Galatasaray'ın radarında. Hatayspor'un golcüsü El Kaabi de Antalyaspor'un transfer listesinde.

    HATAYSPOR BERTUĞ YILDIRIM İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
    Fenerbahçe, daha önce de takip ettiği Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

        Ancak Hatayspor istediği şartlar oluşmazsa Bertuğ Yıldırım'ı bonservisiyle vermek istemiyor. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerin yapıldığı ve Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı az bulan Hatayspor Yönetimi ise 8 milyon Euro talep etti.

        YERLİ HAALAND YORUMU YAPMIŞTI
        Hatayspor yıldız oyuncusunu opsiyon maddesi koydurarak kiralamaya sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi sezon sonuna kadar kiralık olarak göndereceği oyuncusunun sözleşmesine 8 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesi koydurmak istiyor. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve şuan Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım için 'Yerli Haaland' yorumu yapmıştı.

        BU SEZON 4 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ
        Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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