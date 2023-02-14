Türkiye'yi yasa boğan depremden en çok etkilenen takımlar şüphesiz Hatayspor ve Gaziantep oldu. Bu takımlar lige devam edemeyeceği için oyuncularına talipler artıyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen takımların oyuncularını destek amaçlı almak istiyor.
Transferde ismi geçen oyuncular, Gaziantep'ten Romen orta saha oyuncusu Maxim, Markovic, Furkan, Halil İbrahim ve Günay Güvenç… Hatayspor'dan ise Lobzhanidze, Adekugbe, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın ismi transferde büyük takımlarla anılıyor.
MARKOVIC TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI
Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep FK'dan Sırp yıldız Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ MAXIM İLE GÖRÜŞÜYOR
Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş ise Gaziantep FK'dan Romen orta saha oyuncusu Maxim ile ilgileniyor. Hatayspor forması giyen sol bek Adekugbe'nin ismi hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılıyor. Yine Gaziantep forması giyen tecrübeli kaleci Günay Güvenç de Galatasaray'ın radarında. Hatayspor'un golcüsü El Kaabi de Antalyaspor'un transfer listesinde.
HATAYSPOR BERTUĞ YILDIRIM İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe, daha önce de takip ettiği Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.