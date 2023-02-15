Hatayspor maçı sonrası kentte kalan Kasımpaşa’da kaleci Erdem Canpolat: Otel dolu olmasa enkaz altındaydık

Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, takım olarak depreme Hatay'da yakalandıklarını ve deprem anında şoka girdiklerini belirtti. Yaşadıklarını, "Cehennemden zamanında çıkmayı başardık" sözleriyle anlatan Canpolat, hayatlarını kurtaran durumun otel değişikliği olduğunu vurguladı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD'e konuşan 21 yaşındaki kaleci, Hatay deplasmanlarında sürekli kaldıkları otelin dolu olmasından dolayı başka bir otele rezervasyon yaptırdıklarını ve bir önceki otelin depremlerle birlikte yıkıldığını belirtti. Genç kaleci bu durumun hayatlarını kurtardığını söyledi.







RÜYA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Otelin sallanmasıyla uyandım ama ilk başta hiçbir şey düşünmedim. Bunun bir rüya olduğunu düşündüm ve geri döndüm. Ama sonra otel yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı, bir dolap devrildi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum" şeklinde konuştu. Genç kaleci, "Otel çökebilirdi. Çok çabuk çıkmam gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim" dedi. "Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir felaketti. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık" sözleriyle yaşadığı zorlu anları anlattı.