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    • Spor
    • 15.02.2023 13:10
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    • 15.02.2023 13:16
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    Basel'den Trabzonspor maçı paylaşımı! "Futbol önemsiz"

    Trabzonspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak olan İsviçre temsilcisi Basel, yaptığı paylaşımda, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" ifadelerini kullandı.

    Basel’den Trabzonspor maçı paylaşımı! Futbol önemsiz

    Trabzonspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak olan İsviçre temsilcisi Basel, yaptığı paylaşımda, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" ifadelerini kullandı.



    UEFA Avrupa Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda yarın Trabzon'da, Trabzonspor ile mücadele edecek olan Basel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle ilgili bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan Basel, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" notunu ekledi.

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    Haberler Spor Basel'den Trabzonspor maçı paylaşımı! "Futbol önemsiz"
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