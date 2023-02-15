Depremzedelerle telefonda görüntülü konuşan Volkan Demirel gözyaşlarına hakim olamadı

Hatayspor takımını İstanbul'a götürdükten sonra tekrar şehre geri dönen Volkan Demirel, burada yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen eski kaleci, aileler ve çocukların konaklamaları için de elini taşın altına koydu.
YENİDEN HATAY'DA
Çekilen bir videoda ise Demirel'in yine gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Depremzedeleri Bodrum'da bir otele yerleştiren genç hoca, oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşurken ağlamaklı şekilde şunları söyledi: "Ben buradayım, sakın merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın."
ALLAH RAZI OLSUN
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Müslüm Özmen, A Spor'a yaptığı açıklamada "Volkan Demirel'e, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Kulüp binasında kalıyorlar. Binanın büyük kısmı kullanılamaz halde. Yerde yatakları, kazanda çayları var. Yardım malzemeleriyle köy köy geziyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi.