Depremzedelerle telefonda görüntülü konuşan Volkan Demirel gözyaşlarına hakim olamadı





YENİDEN HATAY'DA

Çekilen bir videoda ise Demirel'in yine gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Depremzedeleri Bodrum'da bir otele yerleştiren genç hoca, oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşurken ağlamaklı şekilde şunları söyledi: "Ben buradayım, sakın merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın."