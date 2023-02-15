Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrasında ünlü futbolcular depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan bu facianın ardından enkaz altından kurtarılan küçük Cavit, Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Beşiktaş taraftarı Cavit, depremde tüm ailesini kaybetti. Antalya'da tedavi altına alınan minik çocuk, burada Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a mesaj göndermişti. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkan küçük Cavit ile önceki akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti. Yıldız oyuncunun gönderdiği videoda, "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı. Cenk ve eşi Ece Tosun, dün Cavit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldız oyuncu ve eşinin minik taraftarla buluşması sırasında duygusal anların yaşandığı öğrenildi. İmzalı formasını siyah-beyazlı küçük taraftara hediye eden milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düştü.