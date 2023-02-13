Fenerbahçe transferde yetenek avında! Gambiya'dan 6 ise davet

Sarı-Lacivertliler, yeni yetenekleri keşfetmek için bu kez Afrika'ya açıldı. Fenerbahçe'nin Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet ettiği ortaya çıktı. Gambiya basınının haberine göre; 6 gençten 2'si Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya ayıldı. Sarı-Lacivertlilerin genç yetenekler üzerinde durduğu ve Asya pazarında olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu kez Afrika kıtasında keşiflere başladığı öğrenildi. The Almanca Teams'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti.