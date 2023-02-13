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    • Spor
    • 13.02.2023 20:58
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    • 13.02.2023 21:01
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    Fenerbahçe transferde yetenek avında! Gambiya'dan 6 ise davet

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yönelik transferler için çalışmalar yürütüyor. Yeni yetenekler keşfetmek isteyen sarı-lacivertli ekip Afrika'ya açıldı. Gambiya basını Fenerbahçe'nin 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Fener transferde yetenek avında! 6 ise davet

    Sarı-Lacivertliler, yeni yetenekleri keşfetmek için bu kez Afrika'ya açıldı. Fenerbahçe'nin Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet ettiği ortaya çıktı. Gambiya basınının haberine göre; 6 gençten 2'si Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

    Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya ayıldı. Sarı-Lacivertlilerin genç yetenekler üzerinde durduğu ve Asya pazarında olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu kez Afrika kıtasında keşiflere başladığı öğrenildi. The Almanca Teams'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti.

    SADİBOU KAMASO GETİRİYOR
    Sarı-Lacivertli kulüple iletişime geçen ismin Sadibou Kamaso adlı menajerin olduğu öğrenildi. Kamaso; Alhagie Cherno Jobe, Cherno Saho, Ahmed Tijan Savage, Omar Badjie, Süleyman Jallow ve Omar Ceesay adlı futbolcuları Samandıra'ya getirecek. Bu 6 futbolcudan 2'si Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Oyuncuların mevkileri ve yaşları halkında henüz bilgi edinilmedi.

    ŞU ANA KADAR 3 TRANSFER YAPILDI
    Fenerbahçe devre arasında ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı ve 4 milyon Euro ödeme yaptı. Kanarya, Barcelona'da şans bulamayan Emre Demir'i alıp Samsunspor'a kiraladı. Son olarak Parma'dan Jayden Oosterwolde kadroya katıldı. 21 yaşındaki sol bek için 6 milyon Euro ödendi. Fenerbahçe, sezon başı kiraladığı Bruma'nın da tapusunu alıp Braga'ya kiralamıştı.

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